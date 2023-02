https://sputniknews.lat/20230224/terminan-labores-de-extincion-de-incendio-en-almacen-de-pemex-en-sur-mexicano-1136183100.html

Terminan labores de extinción de incendio en almacén de Pemex en sur mexicano

Terminan labores de extinción de incendio en almacén de Pemex en sur mexicano

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Las labores para extinguir un incendio donde hay cinco trabajadores desaparecidos finalizaron en un centro de almacenamiento de...

El reporte difundido en redes sociales muestra en un video estructuras ennegrecidas y colapsadas, automóviles y un camión cisterna destruidos, todavía con espuma utilizada para controlar el siniestro. Por su parte, la empresa estatal informó que "debido a este evento se tienen tres trabajadores lesionados que están siendo atendidos en el Hospital de Pemex y se están realizando actividades exhaustivas para ubicar a cinco trabajadores más". Cuando se desencadenó el incendio el 23 de febrero tras una explosión, las imágenes de medios de prensa mostraron una enorme columna de humo negro que se observaba a varios kilómetros de distancia del centro de acopio petrolero, uno de los más grandes del país. Otro siniestro bajo control Pemex también sofocó un incendio donde reportó otras cinco personas lesionadas, que fueron atendidas por los servicios médicos de esta empresa en una refinería localizada en Minatitlán, en la zona costera de Veracruz, a unos 300 kilómetros del otro incidente. Ese incendio se desató "en el área del banco de cambiadores de calor de la planta Combinada Maya de la Refinería Minatitlán". Personal de operación y de contraincendios lograron controlar el incidente. Esa emergencia fue considerada como un "conato" de siniestro, porque "no hubo interrupción de la operación de la planta y no se tiene registro de daños a las instalaciones". Se presume que la posible causa del incendio fue "el escurrimiento de producto sobre una superficie caliente", puntualiza el informe oficial. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó este viernes 24 que en el centro de almacenamiento estratégico de crudo "hay heridos y hay algunos desaparecidos, cinco me informaron". En la planta refinadora de Minatitlán una explosión dejó algunos heridos leves, detalló el gobernante . México cuenta con seis refinerías en todo el país, y se construye otra planta más en el puerto petrolero de Dos Bocas, en la zona costera de Veracruz.

