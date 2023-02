https://sputniknews.lat/20230224/un-referendo-la-solucion-que-le-queda-a-peru-para-adelantar-sus-elecciones-1136174582.html

Un referendo, ¿la solución que le queda a Perú para adelantar sus elecciones?

El Partido Morado, fuerza de centro, inició una campaña para convocar a una consulta popular que permita a los peruanos decidir si quieren adelantar las... 24.02.2023, Sputnik Mundo

El Partido Morado de Perú lanzó un proceso de recolección de firmas para promover un referendo en el que se consultará a la ciudadanía si quiere o no convocar a elecciones anticipadas, en el marco de la crisis política que atraviesa el país desde el 7 de diciembre de 2022.La iniciativa, anunciada por el presidente del partido, Luis Durán, se ejecuta tras un encuentro que los dirigentes de la formación política de centro mantuvieron con la presidenta de Perú, Dina Boluarte, el lunes 20 de febrero. En esa instancia, los dirigentes le habrían pedido a Boluarte la renuncia a su cargo y la convocatoria a nuevas elecciones como vehículo de salida a la crisis política que atraviesa el país como repudio a la destitución del ahora exmandatario Pedro Castillo.Entre las demandas recurrentes de los miles de manifestantes que han salido a las calles para repudiar la situación política peruana figuran precisamente el adelanto de elecciones, la disolución del Congreso, la renuncia de Boluarte y la convocatoria a una asamblea constituyente para renovar la carta magna que sancionó el expresidente Alberto Fujimori en 1993.Luego del encuentro, Durán afirmó a medios nacionales que la actual presidenta peruana "no considera que su Gobierno sea de transición", por lo que pretende mantenerse hasta el fin del mandato constitucional, en 2026."Ella va a continuar mientras el Congreso no decida el adelanto de elecciones", afirmó el dirigente partidista.Para los morados, la búsqueda de un referendo también es una respuesta a la falta de acuerdo para adelantar las elecciones a través de una ley aprobada por el Congreso. Desde diciembre, el legislativo peruano ha mantenido el desacuerdo sobre tres proyectos diferentes —uno de ellos presentado por el Gobierno— que permitan concretar los comicios ejecutivos en 2023 o 2024.Durán explicó al diario La República que, de acuerdo con la constitución peruana, el referendo constitucional que se pretende convocar tendría "un carácter vinculante que obligaría al Congreso de la República a atender este pedido ciudadano, siempre y cuando sea ratificado en la consulta popular".El líder del Partido Morado aclaró, de todos modos, que la consulta buscaría únicamente adelantar las elecciones y que no incluirá la conformación de una asamblea constituyente.Para poder convocar al referendo, el Partido Morado debe reunir las firmas de al menos el 10% del electorado nacional, una cifra cercana a los 2,4 millones de adhesiones. Además del Partido Morado, al que pertenece el expresidente Francisco Sagasti (2020-2021), la campaña cuenta con el apoyo de 37 movimientos regionales.

