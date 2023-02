https://sputniknews.lat/20230225/china-prepara-el-lanzamiento-de-13000-satelites-para-contrarrestar-a-starlink-de-elon-musk-1136182409.html

China prepara el lanzamiento de 13.000 satélites para contrarrestar a Starlink de Elon Musk

China prepara el lanzamiento de 13.000 satélites para contrarrestar a Starlink de Elon Musk

China está planeando construir una enorme red de satélites para proveer servicios de internet a usuarios en todo el mundo y así contrarrestar la influencia y... 25.02.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con los reportes, que citan un artículo publicado el 15 de febrero en la revista especializada Command Control and Simulation, el plan del Gobierno de Pekín es colocar rápidamente 12.992 satélites en la órbita cercana a la Tierra (conocida como Low Earth Orbit (LEO), en inglés).El proyecto, con el nombre clave GW, está encabezado por el profesor Xu Can en conjunto con otros investigadores del Ejército de Liberación del Pueblo y la Universidad de Ingeniería Espacial pekinesa. La constelación GW incluirá 12.992 satélites propiedad de la recién creada China Satellite Network Group Co, señalan Xu y sus colegas.Se desconoce el cronograma de los lanzamientos, pero el número rivalizaría con la escala de la red planificada de SpaceX de más de 12.000 satélites para 2027.SpaceX, la compañía que opera el servicio de Starlink, ha puesto ya centenares de pequeños satélites en órbita para proveer internet de alta velocidad en todo el mundo. Actualmente, tiene más de 3.000 satélites en circulación. Para 2027, pretende tener 12.000 y hasta 30.000 más adelante.Según investigadores chinos, la constelación de Starlink representa un riesgo para los satélites de otras naciones, ya que el Departamento de Defensa estadounidense, que tiene contratos con Space X, puede ordenar a la compañía de Musk que sus satélites "golpeen y destruyan activamente objetivos cercanos en el espacio".El equipo chino dice que el Gobierno de su país también podría cooperar con otras administraciones para formar una coalición anti-Starlink y "exigir a SpaceX que publique los datos orbitales precisos de los satélites" de la firma. Añadieron que se desarrollarían nuevas armas, incluidos láseres y microondas de alta potencia, que se utilizarían para destruir los satélites Starlink que pasen sobre China u otras regiones sensibles.Los académicos chinos han destacado el peligro que representan miles de satélites Starlink en el espacio. Un informe publicado en noviembre de 2022 en la revista china especializada Radio Engineering acusó a SpaceX de ignorar de manera rutinaria las "reglas de tránsito" informales pero ampliamente respetadas en el espacio, e instó a la creación de un marco más formal para la seguridad espacial.

