Consumo de alcohol en jóvenes: el flagelo que preocupa a miles de padres en Argentina

El comienzo del ciclo lectivo es sinónimo del regreso a la rutina de los más chicos. Pero para los alumnos argentinos más avanzados esto conlleva una fiesta particularmente descontrolada: el Último Primer Día de clases (UPD).En el UPD los estudiantes de último año de educación secundaria se reúnen el día anterior al inicio de las clases para celebrar con banderas, música y bebidas el comienzo del fin de una etapa de sus vidas. El problema consiste en el desenfreno con el que se ingieren los tragos, que constituyen el medio para la desinhibición de los adolescentes.Según el Ministerio de Salud, el 54,1% de los jóvenes argentinos de entre 13 y 17 consumió alcohol en los últimos 30 días. El contundente dato es complementado con su contracara, la venta: siete de cada 10 chicos de esa franja etaria compraron bebidas alcohólicas en el último mes, pese a la prohibición de venta a menores que rige en todo el territorio nacional.Foto de época"El alcohol siempre fue un problema: lo que sucede hoy es que encontramos casos de alcoholismo y adicciones a edades más tempranas. Cada vez más adolescentes de 15 o 16 años ingieren estas bebidas en grandes cantidades", dice a Sputnik Joshua José, miembro de la Comisión de Juventud de Cruz Roja Argentina.El panorama que traza el investigador se verifica en la experiencia de los jóvenes: "Yo empecé a tomar a los 15, pero creo que hoy en día los chicos arrancan a los 14, y después van a boliches para mayores de edad con documento falso. Incluso compran alcohol ahí mismo", dice Isa, adolescente de 17 años que está ingresando a su último año de colegio.El fenómeno no distingue género: tanto varones como mujeres ingresan tempranamente al consumo del alcohol. "Ahora se empieza cerca de los 14 o 15 años, pero depende de cada uno. Por lo general todos arrancan ahí. Un par de amigas mías se descompensaron por tomar mucho", cuenta ante Sputnik Pedro, quien a sus 16 años también palpita la víspera de su egreso.De la diversión al peligroEl escenario signado por la prematura ingesta de alcohol es la arena donde se inscribe el popularizado festejo de los alumnos más grandes. Isa lo explica sin eufemismos: "La gracia del UPD es ponernos en pedo [alcoholizarse] todos juntos, filmarlo y después subirlo a las redes. Es como la juntada previa a salir a bailar".La perspectiva de la adolescente no es excepcional. Pedro ilustra el objetivo del evento de forma cruda: "La idea es tomar hasta que no puedas más. En la escuela nos dijeron que si llegábamos muy mal no nos dejaban pasar, así que seguramente varios deban volver a sus casas, pero también forma parte de la experiencia".La euforia que despierta en los estudiantes el momento tan ansiado se refleja en la minuciosa planificación con la que encaran la noche esperada: "Vamos a empezar a la una de la madrugada y seguir hasta las seis, y de ahí vamos directo al colegio. Ya compramos más de 10 botellas de vodka para los 28 chicos del curso", afirma Isa.Como es de esperarse, esto dispara las alarmas entre varias familias de los alumnos: "un padre propuso que tuviéramos un alcoholímetro, pero nosotros no queremos que nos controlen", sostiene la joven. "Igual, como somos pocos, pertenecemos al mismo curso y todo va a ser en una casa, nuestros padres están más tranquilos", agrega.En el caso de Pedro, los mayores organizaron "guardias" para asegurarse de que nadie termine experimentando una situación peligrosa. "Alquilamos un bar y nos prohibieron ingresar con alcohol, pero vamos a intentar hacerlo igual. Va a haber un grupo de padres durante toda la noche, por las dudas".Prevenir o curarAnte un cuadro de tal complejidad, hay dos caminos por tomar: la prohibición o el control de daños. Los especialistas consideran que la mejor forma de proteger a los adolescentes consiste en guiarlos para que no pongan en peligro su salud, asumiendo que —aun contra las recomendaciones— el consumo de alcohol tendrá lugar de todos modos.Es bajo esta premisa que el Ministerio de Educación ofrece consejos para prevenir situaciones de riesgo. Complementariamente, la Cruz Roja diseñó el programa Previa Eterna, que busca concientizar sobre el uso de sustancias psicoactivas a partir del intercambio con alumnos de todas las edades. Esquemáticamente, el plan destaca seis consejos fundamentales:El argumento que sustenta la perspectiva de concientizar preventivamente es concreto: "A veces pensamos que un chico de 16 años no toma alcohol, y es mejor que así sea. Pero ante la posibilidad de que sí lo haga, hay que enfocarse en cuidarlo para que no ponga en riesgo su salud y para que conozca los límites de su cuerpo", resume Joshua.Los peligros concretos que se afrontan en caso de ingerir la bebida de manera descontrolada durante un plazo prolongado de tiempo —años de consumo— parten desde la descompostura hasta un daño irreversible: "En el corto plazo, la consecuencia puede ser la aparición de vómitos y, en algunos casos, la deshidratación. Pero, en el largo plazo, el comportamiento adictivo puede afectar a su desarrollo cognitivo de la persona", advierte Joshua.Compromiso por el bien comúnPese al exponencial crecimiento del consumo en adolescentes, la solidaridad y el cuidado mutuo no desaparecen de la escala de prioridades: "entre nosotros siempre nos cuidamos cuando alguien se siente mal. Somos muy atentos en eso", resalta Isa.La responsabilidad también se refleja en la seguridad vial: "nunca vi a alguien de mi edad manejando alcoholizado. Creo que ahora hay mucha más conciencia que hace unos años", sostiene la joven.Según Joshua, la tarea de replicar la responsabilidad que se le exige a la juventud en el resto de la sociedad es menester de todos: "este es un compromiso que debemos tener colectivamente, que abarca desde la publicidad que generamos hasta el cuidado que ofrecemos. No hay que prohibir el tema, sino hablar más sobre él: hay que enseñar a tomar alcohol sin que sea nocivo".En este sentido, el especialista concluye: "El Último Primer Día se trata de disfrutar, y eso conlleva un cuidado atento de cada chico por él mismo y por los demás".

