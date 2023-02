Desaguadero, la población del sur de Perú donde el Gobierno de Boluarte no tiene entrada

https://sputniknews.lat/20230225/desaguadero-la-poblacion-del-sur-de-peru-donde-el-gobierno-de-boluarte-no-tiene-entrada-1136193132.html

Desde hace más de dos meses, en la población de Desaguadero, fronteriza con Bolivia, el Gobierno de Dina Boluarte no tiene entrada. El paso internacional está cerrado con sucesivas barricadas por donde pasan solamente a quienes aceptan sus habitantes.Los pobladores exigen la renuncia de Boluarte, que asumió el ejecutivo peruano tras la destitución de Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022. También piden la disolución del Congreso y la elaboración de una nueva constitución.Del lado de Bolivia, la ciudad fronteriza también se llama Desaguadero, en honor al estrecho río que separa a estas naciones. El mercado del poblado boliviano, que generalmente hierve con más de 7.000 puestos de comerciantes, luce con poco movimiento ante el corte del intercambio con el país vecino. Una barricada de chapas, alambres, cartones y colchones, coronada por una bandera peruana y una wiphala, referente de la plurinacionalidad boliviana, impide el paso por el puente internacional. No aceptan hablar con la prensa.Un segundo puente, donde se encuentra el puesto aduanero, tenía una fila de dos kilómetros de camiones parados del lado boliviano; por allí transitaban cientos de peruanos y bolivianos sin dejar registro en ningún papel de oficinas de migración.Del lado peruano, el 90% de los comercios estaban cerrados. Al mediodía, como casi todos los días, cientos de pobladores marcharon por las calles encabezados por una wiphala, hasta concluir en la plaza mayor. Allí determinaron reabrir la frontera este sábado 25 y domingo 26 de febrero. Acordaron radicalizar su protesta a partir del lunes 27.Comentó que las empresas de EEUU "contaminan nuestras aguas a través de concesiones mineras. Manejan nuestro litio, oro, minerales, empresas gasíferas y petroleras. Los peruanos no tenemos nada, todo está en poder de EEUU: hasta las Fuerzas Armadas peruanas".Para Chaparro los 8 millones de dólares el Gobierno estadounidense dio al Perú para apoyarlo en la erradicación de la coca ilegal, el pasado 4 de enero, fueron "para reprimir al pueblo peruano. Desde ese día fuimos acorralados por el Estado. Ahora vivimos reprimidos, no hay justicia para los peruanos".Los pobladores de Desaguadero afirmaron que desde el inicio del Gobierno de Boluarte 68 personas murieron, mayormente por balas policiales y militares. La mayoría de las muertes ocurrieron en departamentos del sur del país."Acá a cualquier peruano se lo mata, se dice que era terrorista y no pasó nada. Ni un policía asesino fue detenido ni denunciado por la Fiscalía. Al contrario, nos echan la culpa, diciendo que entre nosotros nos hemos matado. Dicen un montón de mentiras para justificar a este Gobierno genocida", mencionó Chaparro.Perú no está a la ventaHugo Durán es transportista de la región amazónica de Ucayali. Trajo en su camión alimentos para que se comercialicen en este distrito, de más de 30.000 habitantes. Se sumó a la movilización local "para estar con mis hermanos en pie de lucha. Seguimos resistiendo ante las injusticias de este Gobierno, que quiere vender al Perú. Estamos en este plan de lucha por el bienestar de nuestros hijos y nietos", dijo a Sputnik.Y afirmó: "No claudicaremos hasta lograr tumbar a los grandes criminales que tenemos en nuestro Congreso y en el Palacio de Gobierno. Vamos a seguir hasta tener un Gobierno justo y legal, que verdaderamente apoye a los más pobres que tenemos lejos de las ciudades".Para ello, consideró fundamental poner en vigencia una nueva constitución. "Tenemos privatizado el petróleo, el gas, que tanto nos cuesta a pesar de que nosotros lo producimos".En el mitin de Desaguadero evaluaron que el Gobierno de Boluarte apuesta a extender indefinidamente el conflicto como una manera de desgastar a la población. "Eso es lo que ella piensa, cansarnos al pueblo. Pero los aymaras estamos en pie de lucha y no vamos a parar hasta lograr nuestro objetivo", comentó Chaparro.Y aseguró que la movilización iniciada con la destitución de Pedro Castillo no tiene marcha atrás.

