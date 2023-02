https://sputniknews.lat/20230225/eeuu-senor-de-la-guerra-desprecia-propuesta-de-solucion-politica-de-china-a-la-crisis-ucraniana-1136174297.html

EEUU, señor de la guerra, desprecia propuesta de solución política de China a la crisis ucraniana

EEUU, señor de la guerra, desprecia propuesta de solución política de China a la crisis ucraniana

25.02.2023, Sputnik Mundo

Así parece demostrarlo la reacción de EEUU. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, afirmó que el conflicto podría terminar mañana si...

EEUU más guerreristaLa propuesta de China para la solución política al conflicto tiene 12 puntos, el primero de los cuales habla sobre 'Respetar la soberanía de todos los países'. En este sentido, en una entrevista concedida a la CNN, dijo: "Mi primera reacción a esto es que podría parar en el punto uno, que es respetar la soberanía de todas las naciones".Entonces, Sullivan afirmó: "Ucrania no atacaba a Rusia. La OTAN no atacaba a Rusia. Estados Unidos no atacaba a Rusia". Habla en tiempo pasado. ¿Será esto un reconocimiento idirecto de que ahora sí Ucrania, EEUU y la OTAN atacan a Rusia? Eso, sin contar el genocidio que viene cometiendo el régimen de Kiev desde el 2014 con el patrocinio de todo el Occidente colectivo, es decir, EEUU, la Unión Europea, y la Alianza Atlántica en su conjunto.EEUU, el señor de la guerraPara demostrar que EEUU sigue alimentando la guerra, Sullivan declaró que EEUU proporcionará a Ucrania 2.000 millones de dólares en un nuevo paquete en materia de seguridad como parte de la asistencia militar a Kiev. Mientras, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, demostrando su fidelidad a su causa guerrerista, aseguró que no existen limitaciones claramente definidas que no puedan traspasarse a la hora de proporcionar asistencia militar a Ucrania en el marco de su conflicto con Rusia. "No hay una línea roja en ese sentido", disparó.Todo esto viene a darle la razón al presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien este martes dijo que Moscú intentó resolver pacíficamente el conflicto desatado en Ucrania tras el golpe de Estado de 2014, pero Occidente recurrió "al método de la mentira" y "jugó con la vida de la gente". Algo que además lo constatan las recientes declaraciones de la excanciller de Alemania Angela Merkel, y del expresidente de Francia François Hollande, quienes reconocieron abiertamente que los acuerdos de Minsk fueron una treta para ganar tiempo para que Ucrania se armara y se preparara para la 'solución final' en la cuestión de Donbás, un auténtico genocidio.Putin subrayó el martes que las élites occidentales y las autoridades de Kiev son las culpables de que estallara el conflicto en Ucrania. "Quiero repetirlo: son ellos los que desencadenaron la guerra, y nosotros usamos la fuerza y la estamos utilizando para detenerla", afirmó."Rusia viene siendo atacada desde el año 1991, desde el fin de la ex Unión Soviética. Viene siendo atacada desde el punto de vista de no garantizar su seguridad, de establecer sanciones, de impedir un comercio internacional tranquilo, de impedirle desarrollar las relaciones internacionales que quiera, con los vecinos que quiera y de la manera que quiera", expresa Pablo Jofré Leal.

