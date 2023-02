El embajador de Rusia en Cuba destaca apoyo y solidaridad de la isla en el último año

https://sputniknews.lat/20230225/el-embajador-de-rusia-en-cuba-destaca-apoyo-y-solidaridad-de-la-isla-en-el-ultimo-ano-1136196108.html

américa latina

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

cuba

andréi guskov

política

El diplomático recordó que en numerosas ocasiones, la alta dirigencia cubana expresó su apoyo y solidaridad con Rusia al reconocer, apuntó, "que es precisamente la expansión de la OTAN hacia la fronteras de la Federación de Rusia, que está entre las causas fundamentales del escenario actual en Ucrania". Guskov recordó que hace un año se inició la operación especial militar rusa en Ucrania para proteger a la población de la región de Donbás, que durante ocho años ha sido blanco de los constantes ataques del Ejército ucraniano y destacó que las fuerzas armadas de su país son herederas de las hazañas "de nuestros padres y abuelos que una vez, en 1945, ya liberaron al mundo de la peste de fascismo. Ahora nuestro deber es vencer al neonazismo en Ucrania". También denunció que, a lo largo de los últimos meses se han cometido crímenes perpetrados por las fuerzas ucranianas que incluyen actos de tortura y matanzas de los efectivos cautivos rusos, así como bombardeos deliberados contra la población y objetos de infraestructura civil como hospitales, escuelas y puentes, lo que representa, agregó, "un crimen de guerra según el Derecho Humanitario Internacional". El diplomático ruso manifestó que todo esto pasó desapercibido para los medios occidentales que, a su vez, se dedicaron a la difusión de noticias falsas elaboradas por Kiev, así como de sus numerosas escenificaciones que no tienen nada que ver con la realidad y cuyo único objetivo es presionar a la opinión pública para aumentar el envío del material bélico a Ucrania. Denunció además la ejecución de actos de sabotaje contra la infraestructura en Rusia, incluido ataques a las centrales nucleares, recordó el asesinato de la periodista y activista Daria Dúgina, de cuya acción responsabilizó al Servicio de Seguridad de Ucrania. El jefe de la misión diplomática rusa en La Habana agregó que las autoridades de su país hacen todo lo posible para restablecer la normalidad en nuevas regiones incorporadas a Rusia, en las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Zaporozhie y Jersón. "Pero no debemos olvidar el significado geopolítico de lo que está pasando ahora. Con el inicio de la operación especial militar rusa colapsaron los planes de EEUU y sus aliados de mantener a toda costa su dominio ideológico y político-militar en el mundo, así como sus intentos de aferrarse a su hegemonía pese al rumbo natural de la historia", enfatizó Guskov. Añadió que, pese a la turbulenta situación actual, "Rusia sigue siendo un actor responsable en la política mundial, cumpliendo sus compromisos en el marco de los acuerdos internacionales, en particular, el Memorando entre Rusia y la ONU sobre la normalización de las exportaciones agrícolas y la Iniciativa del Mar Negro para la exportación de cereales ucranianos (Pacto de Trigo)". A su vez, recordó que la operación especial rusa también reveló distintos aspectos del programa biológico militar de EEUU y sus aliados que representa una amenaza verdadera para toda la humanidad y que se obtuvieron más de 20.000 documentos y materiales que confirman el objetivo de Washington de crear componentes de armas biológicas y probarlos en la población ucraniana y de otros países situados a lo largo del perímetro fronterizo ruso. El 24 de febrero de 2022, Rusia inició una operación militar especial en el territorio de Ucrania después que las Repúblicas de Donetsk y Lugansk le pidieron ayuda frente a la agresión de Kiev, y con el objetivo de lograr "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.

cuba

