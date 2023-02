https://sputniknews.lat/20230225/es-lo-que-le-permite-a-africa-decir-ya-basta-a-una-europa-deslucida-desgastada-y-fuera-de-tiempo-1136174475.html

"Es lo que le permite a África decir ya basta a una Europa deslucida, desgastada y fuera de tiempo"



Unos 400 elementos del Ejército francés culminaron hace unos días su salida de Burkina Faso tras una presencia de cerca de una década en este país del Sahel.Los franceses abandonaron el país tras llegar a un acuerdo con el nuevo Gobierno de Ibrahim Traoré, el joven capitán del Ejército que tomó el poder en Uagadugú.Para analistas consultados por Sputnik, los franceses están pagando la factura de su fracaso en el combate a las organizaciones terroristas, pero también por una actitud neocolonial que buscaba no combatir a los grupos armados y ayudar a la estabilización del país africano, sino garantizar el suministro de recursos naturales como el uranio, un mineral esencial para la segunda nación con mayores reactores nucleares del mundo."Lo que fue a hacer Francia es a hacer de pirómano y bombero; fueron a prender fuegos y luego ayudar a apagarlos", abunda en entrevista con Sputnik.El vacío dejado por el país galo en esta zona, dicen los analistas, está siendo aprovechado por países como Rusia o China, que buscan aumentar el comercio y estrechar sus relaciones con el llamado continente negro.De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más de 2.000 personas han muerto y cerca de dos millones han sido desplazadas de sus hogares desde 2015 en Burkina Faso.En uno de los últimos hechos violentos sufridos en el país, según medios, entre 15 y 19 militares perdieron la vida el 20 de febrero durante un ataque perpetrado por presuntos yihadistas. Este evento tiene lugar tan solo cuatro días después de que el Ejército de Burkina Faso informase de la muerte de 160 "terroristas" y de 51 militares en una emboscada perpetrada por milicianos armados entre Deou y Oursi, en la provincia de Oudalan.Analistas consideran que gobernantes como Traoré y otros en África han podido reducir su dependencia de Europa y, en el caso de Burkina Faso, obligar incluso a la salida de las tropas francesas porque hay otros actores en el escenario internacional, como Rusia y China, que eventualmente podrían llenar los vacíos."Hoy está China, están los rusos en términos de seguridad; hay potencias regionales (…) hay contrapesos; este sistema multipolar da opciones, y es lo que le permite a África decir ya basta a una Europa deslucida, desgastada y completamente fuera de tiempo", añade el especialista.Este 23 de febrero, el viceministro de Exteriores ruso, Mijaíl Bogdánov, declaró a Sputnik que los informes de los medios de que las autoridades de Burkina Faso supuestamente pidieron ayuda militar a Rusia no tienen nada que ver con la realidad.Sin embargo, el diplomático indicó que Moscú está interesado en desarrollar las relaciones con Uagadugú y el presidente Traoré. Bogdánov destacó la importancia para Burkina Faso de la formación de su personal militar en universidades especializadas de Rusia e indicó que este trabajo ya está en curso.En cuanto a los rumores de la presencia de los instructores de las compañías militares privadas rusas en Burkina Faso, el diplomático afirmó que "no tienen ningún fundamento".Rusia y China, alternativasCon Rusia, China, afirma el académico, no hay un modelo impositivo de "esto es lo que tienes que hacer y así es cómo tienes que gobernar y comportarte", como con el caso de Europa y sus excolonias, además de que tampoco existe el estigma de ser un colonizador.Esta nueva tendencia geopolítica en África se ha visto reflejada en la actitud de países ante asuntos como la operación militar de Rusia en Ucrania. En la resolución del 2 de marzo de 2022 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que exigía el retiro de tropas rusas de Ucrania, muchos de los países que no votaron a favor son africanos.En otra resolución de la Asamblea General de 7 de abril para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, muchos de los países que se pronunciaron en contra o se abstuvieron también son africanos.Para Arturo Saavedra, del Colmex, Rusia ha sabido acercarse a la región aprovechando lazos creados desde la Guerra Fría con países como Angola y Mozambique, aliados de la entonces Unión Soviética, y también como una alternativa fiable para el suministro de petróleo, granos y cereales.

