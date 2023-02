https://sputniknews.lat/20230225/mexico-lamenta-decision-de-peru-de-bajar-el-nivel-de-las-relaciones-y-retirar-embajador-1136211930.html

México lamenta decisión de Perú de bajar el nivel de las relaciones y retirar embajador

El diplomático andino fue llamado a consultas el pasado 15 de diciembre de 2022, después de que México cuestionó la remoción del entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022), y con la decisión anunciada no volverá. El Gobierno de México mantendrá su nivel de representación diplomática y consular "para promover los vínculos entre nuestros pueblos y brindar atención a la comunidad mexicana en Perú".La crisis bilateral escaló después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como "una gran injusticia" la destitución de Castillo y tildó como "presidenta espuria" a Boluarte.El posicionamiento de México reitera su convicción de "mantener abiertos los canales de comunicación diplomáticos en beneficio de ambas sociedades", es decir, evitar la ruptura total de relaciones. El Gobierno de López Obrador evitó nuevas referencias a la crisis peruana, y se limitó a hacer votos "para que pronto se alcance un acuerdo democrático a las desavenencias que prevalecen en este hermano país latinoamericano".Al anunciar la decisión diplomática, Boluarte calificó las declaraciones de López Obrador como una violación de "las normas internacionales sobre la no injerencia en los asuntos internos de un país".La crisis peruana se desencadenó el pasado 7 de diciembre, cuando Castillo intentó cerrar el Congreso y tomar el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional mediante el establecimiento de un "gobierno de excepción". El Congreso peruano consideró que Castillo intentó romper el orden constitucional, lo destituyó y nombró a la entonces vicepresidenta Boluarte como jefa de Estado, por sucesión constitucional. Castillo fue detenido y permanece en prisión en un penal de Lima bajo cargo de presunta rebelión, conspiración, entre otros delitos.El jefe de Estado mexicano afirmó que su país "va a seguir apoyando al presidente injusta e ilegalmente destituido, y vamos a seguir demandando que se le libere, no pude estar en la cárcel, es una gran injusticia". El gobernante del país norteamericano subrayó que en Perú hay "mucho racismo y clasismo", y que los intereses en juego se deben a que cuenta con "muchos recursos naturales que son ambicionados por las grandes empresas transnacionales, apoyadas por gobiernos extranjeros".De acuerdo con el líder mexicano, las prácticas de "destituir a autoridades legal y legítimamente constituidas, son golpes de Estado mediáticos, técnicos, violando la Constitución, y las leyes". El mandatario ratificó también sus críticas a la Organización de Estados Americanos, y sus organismos de derechos humanos por lo que considera inacción ante la violencia que ya deja decenas de personas muertas.

