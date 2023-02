https://sputniknews.lat/20230225/movimiento-indigena-del-ecuador-rompe-el-dialogo-y-exige-renuncia-del-presidente-lasso-1136197395.html

Movimiento indígena del Ecuador rompe el diálogo y exige renuncia del presidente Lasso

Movimiento indígena del Ecuador rompe el diálogo y exige renuncia del presidente Lasso

QUITO (Sputnik) — El líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, anunció la ruptura del diálogo con el Gobierno... 25.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-25T07:31+0000

2023-02-25T07:31+0000

2023-02-25T07:31+0000

américa latina

confederación de nacionalidades indígenas de ecuador (conaie)

ecuador

guillermo lasso

corrupción

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/07/07/1127888908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b999c0f5027839eb60815a10a810f59.jpg

Argumentó el pedido frente a las acusaciones que pesan sobre el mandatario y su círculo más cercano por supuesta estructura de corrupción en las empresas públicas, donde ha sido implicado el cuñado del presidente, Danilo Carrera, además de sus presuntos vínculos con el narcotráfico en el "Caso Encuentro". El líder de la Conaie instó a la comisión legislativa que investiga el Caso Encuentro, conocido mediáticamente como El Gran Padrino, a la Asamblea Nacional (parlamento), la Corte Constitucional y la bancada de Pachakutik a "aplicar con rigurosidad los mecanismos jurídicos constitucionales y se dé paso al juicio político contra el presidente Guillermo Lasso". Afirmó que estarán vigilantes que su actuación sea acorde al clamor ciudadano. Iza argumentó que no ha existido voluntad política por parte del Gobierno nacional para dar cumplimiento a los 218 acuerdos alcanzados en octubre de 2022 con las organizaciones indígenas y sociales y, por el contrario, ha continuado con sus políticas neoliberales que violentan sus derechos territoriales, comunitarios y la economía nacional. "Es por ello que en la Conaie rompemos el diálogo y nos retiramos de estas mesas de seguimiento", remarcó. Iza dijo que ratifican el pliego de los 10 puntos presentados ante el ejecutivo que los movilizó en las calles el año pasado, con resultado de 9 muertos y 318 heridos. Manifestó que en dichos puntos se conjugan las demandas mínimas para la subsistencia de las familias ecuatorianas y proteger los territorios de los pueblos y nacionalidades de los campesinos. Alertó que no permitirán ningún acto o decisión dictatorial que tome el presidente Lasso, ni que disuelva las funciones del gabinete, para gobernar por decreto. "Los pueblos y nacionalidades, las organizaciones sociales y el pueblo ecuatoriano no permitirán una dictadura", aseveró. Advirtió que, de suceder alguna iniciativa de cualquier índole, de manera inmediata se declararán en levantamiento y en paro nacional. La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras de Ecuador (Fenocin), una de las participantes en el diálogo con el Gobierno tras el paro de 2022, también anunció el 23 de febrero que abandonaba la mesa de seguimiento de los acuerdos alcanzados.

https://sputniknews.lat/20230216/el-gobierno-de-ecuador-frente-a-las-recientes-denuncias-tiene-pocas-salidas-1135859883.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

confederación de nacionalidades indígenas de ecuador (conaie), ecuador, guillermo lasso, corrupción, política