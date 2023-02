https://sputniknews.lat/20230225/por-que-el-castigo-economico-de-occidente-no-ha-llevado-a-la-muerte-de-la-economia-rusa-1136187102.html

¿Por qué el castigo económico de Occidente no ha llevado a la muerte de la economía rusa?

¿Por qué el castigo económico de Occidente no ha llevado a la muerte de la economía rusa?

Un artículo publicado en 'Bloomberg' revela que el Gobierno de Biden seguirá intimidando a compañías de numerosos países para que corten sus lazos comerciales... 25.02.2023, Sputnik Mundo

El análisis, titulado Cómo la táctica de máxima fuerza no está deteniendo a Rusia, hace una cronología de los intentos del Gobierno de EEUU para perjudicar la economía rusa tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania, especialmente la imposición de sanciones económicas.Pese a la confianza de los integrantes del equipo de Biden, que consideraban las medidas como el equivalente económico de lanzar un arma nuclear, Bloomberg admite que no han hecho mella en la fuerte economía rusa y se pregunta si esta herramienta de su política exterior, cada vez más usada por los Estados Unidos para castigar a los países que no se alinean con sus directivas, están perdiendo efectividad."Las sanciones a largo plazo del pasado, impuestas a países como Cuba o Venezuela, han debilitado a los adversarios, pero no los ha inducido a cambiar su política. Eso será algo más difícil de lograr en el caso de una gran economía como Rusia con tecnócratas capaces, amigos poderosos y muchos productos que el mundo quiere", reflexiona el autor.El medio financiero añade con tono casi elogioso: "Las profundas redes diplomáticas de Rusia ayudaron a que su economía fuera más resistente. Cuando las ventas de crudo a Europa se desplomaron, India, un antiguo aliado de Moscú, intervino como comprador. A medida que se agotaron las ventas de semiconductores del bloque liderado por Estados Unidos, las importaciones de Rusia desde China y Hong Kong se dispararon".Debido a este fracaso de la guerra económica librada por Washington, es que, de acuerdo a Bloomberg, el Gobierno de Biden está redoblando sus intentos para presionar a compañías de distintas partes del mundo para que corten sus lazos con Rusia, especialmente de países como Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, países que fueron visitados recientemente por funcionarios estadounidenses para lograr ese objetivo según consigna el artículo.Llamativamente, la nota precisa que los Estados Unidos también busca convencer a empresas chinas de suspender sus relaciones con Rusia, pese a que el Gobierno de Biden ha profundizado en el último tiempo su política de demonización y agresiones hacia el gigante asiático, mientras que Moscú y Pekín han ratificado sus buenas relaciones y su asociación estratégica en los últimos días.Romper esta alianza, vaticina Bloomberg, sin embargo, será una tarea difícil: "La amplia hostilidad hacia China en Washington significa que hay límites a los incentivos que la Administración Biden puede ofrecer al principal rival geopolítico de Estados Unidos".El fracaso de la beligerancia de WashingtonPese a las diligencias extorsivas de los funcionarios de Biden, el artículo apunta que la estrategia de Washington de mantener su guerra económica tiene pocos chances de tener éxito dado el contexto geopolítico actual, alejado de la hegemonía unipolar estadounidense de otras épocas."Hay un riesgo más amplio en la estrategia de 'con nosotros o contra nosotros de Washington', sostiene Bloomberg. Agathe Demarais, exfuncionaria del Tesoro francés, asegura en el artículo que esa beligerancia ha hecho que Estados Unidos haya perdido influencia sobre la lista cada vez mayor de naciones sujetas a sanciones.Países como Irán, Cuba, Venezuela, y ahora Rusia y China, se han dado cuenta de que "es mejor adaptarse a las sanciones y reorientar su comercio hacia otros países "que hacer esfuerzos para intentar que se levanten las sanciones", reflexiona la economista francesa.Datos comparativosMás allá de los análisis y las predicciones, los datos confirman la fortaleza de la economía rusa pese a la oleada de sanciones de Occidente, a la vez que exhiben la debilidad de la marcha económica de los Estados Unidos. Pese a declaraciones como la del ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, quien aseguró el año pasado que la Unión Europea haría "colapsar" a Rusia con la imposición de sanciones, el PIB ruso cayó apenas un 2,1% en el 2022, según el servicio ruso de estadísticas Rosstat. Es casi un 1,5% por debajo de las primeras estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y un 0,9% mejor que lo pronosticado por los propios economistas del Kremlin.Por si esto fuera poco, las más recientes estimaciones del FMI tienen a Rusia nuevamente en la senda del crecimiento, proyectando una expansión del 0,3% para el 2023, según los más recientes cálculos. De hecho, según los datos del FMI, está previsto que el crecimiento del PIB de Rusia supere en su crecimiento a la vasta mayoría de los países europeos en 2023 y 2024.La cara opuesta de este éxito económico es el Estados Unidos de Biden. Pese a las proclamas del presidente demócrata ufanándose de sus sucesos, las cifras reales cuentan otra historia: en el cuarto trimestre del 2022 el crecimiento de la economía se frenó, alcanzando apenas el 2,7%, cuando durante el tercer trimestre la economía había aumentado un 3,2%.De la misma forma, el PIB de Estados Unidos se expandió nada más un 2,1%, por debajo de las estimaciones más pesimistas, y muy lejos del aumento del 5,9% que se vio en el 2021.

