Quién es Milena Warthon, la estrella peruana de pop andino que ganó en Viña del Mar

La cantante de pop andino de 22 años que recientemente se manifestó en contra de la represión policial a la protesta social en su país se impuso en la... 25.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-25T02:27+0000

2023-02-25T02:27+0000

2023-02-25T02:27+0000

Milena Warthon, exponente de pop andino, género musical en alza en Perú, se consagró como la vencedora de la competencia folclórica del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile, con la interpretación de su éxito Warmisitay.La joven peruana se adjudicó la Gaviota de Plata, estatuilla en reconocimiento a los ganadores del certamen, tras imponerse a competidores de Chile y México. Recibió una calificación de 6,4 sobre 7 puntos de parte del jurado y del público chileno que votó de manera virtual.Milena Warthon "busca revalorar con su arte la cultura y los sonidos andinos", reconoce su portal. Su canción Warmisitay es una palabra quechua que en español significa mujercita y está inspirada en el carnaval de Apurímac (sur), región peruana de donde es oriunda su abuela.Tras la premiación, la peruana usó sus redes sociales para agradecer a sus seguidores y enviar un mensaje dedicado a su país. "Al recibir la Gaviota me puse a reflexionar acerca de todo lo que hemos tenido que pasar hasta llegar hasta este preciso momento. Ser artista en el Perú no es nada fácil", afirmó.Wharton dedicó su premio "a los que han tenido que luchar con ella, todos los que alguna vez le mandaron un mensaje de aliento, los que disfrutan de su música, de las niñas que le dieron sus cartas y pulseras, de su familia, mejores amigos y de su equipo".Señaló además que Perú no comprende que "su mayor riqueza está en su diversidad".Milena y la crisis sociopolítica de PerúLa joven estrella del nuevo pop andino peruano se ha referido a la situación política y social que atraviesa su país desde la destitución el expresidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022, que dio inicio a la protesta popular y una severa represión policial, con un saldo de más de 60 fallecidos a manos de las fuerzas de seguridad."No más muertes en ningún lado. Tampoco callemos la voz de los que tienen que contarnos la realidad de nuestro país. Esta lucha no es de hoy y créanme que nos faltan muchas más batallas para llegar a buen puerto. Cuídense mucho. Seamos empáticos y reflexionemos", añadió Warthon .

