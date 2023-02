https://sputniknews.lat/20230225/revelan-que-armas-estadounidenses-matan-mas-en-mexico-que-en-eeuu-1136191126.html

Revelan que armas estadounidenses matan más en México que en EEUU

Una investigación estimó que el 70% de las armas que se usan para cometer homicidios en México provienen de Estados Unidos. "Sus armas llegan aquí y destrozan... 25.02.2023, Sputnik Mundo

El debate sobre el control de armas y el impacto del tráfico ilícito en las sociedades, que incluyó la presentación de la investigación "Armas extranjeras en México", se realizó el miércoles 22 de febrero en la Ciudad de México y reunió a legisladores mexicanos, académicos, comunicadores y activistas contra la violencia de armas de fuego, un problema de gran calado en los Estados Unidos que ha empezado a desbordarse y alterar la paz de su vecino del sur.Uno de los exponentes en el encuentro fue el reconocido activista estadounidense John Lindsay-Poland, coordinador del proyecto Stop US Arms to México, quien moderó el panel compuesto por expertos de todo el mundo. Todos los participantes subrayaron el peligro que la cultura de la violencia en EEUU y el riesgo que el tráfico ilícito de armas en la frontera significa para la seguridad de los mexicanos, al terminar en manos de grupos criminales.Los exponentes hicieron énfasis en la responsabilidad de las autoridades estadounidenses y la industria armamentista al ignorar este dramático problema, todo en nombre de la rentabilidad de su negocio y el desprecio por las vidas humanas. "Las armas que ilegalmente llegan a México se usan para controlar y atemorizar a la población mexicana", dijo por su parte el activista Po Murray, integrante del movimiento "Guns Down America", según consignó la agencia EFE. Estos dichos fueron secundados por Lindsay-Poland, quien dijo que, por las estadísticas que manejan, "es probable que en México haya más homicidios con armas estadounidenses que en Estados Unidos".Este fenómeno está en el centro de la reciente demanda a varias fabricantes de armas estadounidenses por negligencia y por fomentar el tráfico ilícito que el Gobierno mexicano interpuso por primera vez en el 2021 en tribunales de EEUU. Luego de que un juez de Massachusetts desestimara la acción judicial en 2022, la SecretarÍa de Relaciones Exteriores (SRE) de México anunció en octubre que presentaría nuevamente la demanda en un tribunal de Arizona.En declaraciones a la prensa el año pasado, el abogado de la cancillería mexicana, Celorio Alcántara, calculó que cada año entran a México por lo menos 500.000 armas y que de ese número entre el 70 y el 90% proviene de Estados Unidos.El rol de Europa Estados Unidos podrá ser el principal país implicado en este problema, pero ciertamente no es el único, sostuvieron los exponentes durante la exposición del informe. Dos expertas en el tema de tráfico de armas, Leticia Sedou y Charlotte Kehne, de Bélgica y Alemania respectivamente, explicaron que armas de ambos países europeos, como también de Italia, fueron utilizadas en el caso Ayotzinapa en el año 2014, donde desaparecieron 43 estudiantes normalistas tras un enfrentamiento."Italia es principal exportador europeo, sobre todo de armas ligeras. Estas armas son empleadas por las policías en violaciones de derechos humanos, como en Ayotzinapa. La policía de Iguala tenía 63 fusiles de marca Beretta", explicó la belga Sedou, integrante de la Red Europea Contra el Comercio de Armas.A su vez, Kehne precisó que en la desaparición de los 43 normalistas fueron usados rifles de fabricación alemana, que las normativas de ese país prohíben expresamente que sean exportados. "Compañías europeas están instalando su producción en EEUU, lo que les permite tener leyes de exportación menos estrictas para exportarlas a México", advirtió Sedou.

