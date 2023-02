https://sputniknews.lat/20230225/un-orbitador-solar-filma-a-mercurio-cruzando-la-cara-del-sol--videos-1136198509.html

Un orbitador solar filma a Mercurio cruzando la cara del Sol | Videos

El 3 de enero de 2023, el Solar Orbiter, dirigido por la Agencia Espacial Europea (ESA), observó que el planeta más interno del sistema solar se deslizaba por el disco del Sol; un pequeño punto negro sobre un fondo de furiosas llamas.Este tipo de evento se conoce como tránsito y ocurre cuando un cuerpo más pequeño, como un planeta o una luna, cruza frente a una estrella, bloqueando una pequeña cantidad de su luz. Aunque el objeto en órbita a menudo se reduce a una mera sombra, los eventos de tránsito pueden revelar mucha información de gran valor científico.El tránsito de un cuerpo pequeño es la herramienta principal del conjunto de métodos que existen para encontrar planetas fuera del sistema solar o exoplanetas. Los telescopios espaciales como Kepler y TESS observan fijamente las estrellas durante largos períodos de tiempo, en busca de débiles y regulares depresiones de la luz estelar que son la firma de un exoplaneta en tránsito.La sutil aparición de una sombra también puede proporcionar pistas sobre su composición gaseosa por medio del análisis de las diferencias entre la luz de la estrella madre y la luz de la otra estrella. Los especialistas han utilizado esta técnica para estudiar la atmósfera de Venus, sin embargo, han aparecido un número creciente de atmósferas de exoplanetas. La atmósfera de Mercurio también ha sido estudiada usando datos de tránsito, pero Solar Orbiter usó el singular evento para calibrar su instrumentación."Es un objeto negro confirmado que viaja a través de su campo de visión", explicó el astrónomo de la ESA, Daniel Müller.A partir de la silueta en contra del disco del Sol, Mercurio debería ser una mancha completamente oscura. Por lo tanto, cualquier luz que se vea en el planeta es probable que sea producida por el telescopio. Este efecto se conoce como función de dispersión de puntos —PSF, por sus siglas en inglés—, y comprender cómo sucede y qué tan fuerte es ayuda a los astrónomos a eliminarlo de los datos científicos de Solar Orbiter.Mercurio es el planeta más cercano al Sol y uno los menos estudiados del sistema solar. No sabemos cómo ni dónde se formó, por qué su núcleo parece ser tan grande, ni si tiene actividad geológica interna, ni por qué tiene un campo magnético global cuando Venus y Marte no lo tienen. Los datos del tránsito no nos darán respuestas a estas preguntas, pero nos recuerdan que incluso los planetas más pequeños pueden dar grandes respuestas.

mercurio, sol, agencia espacial europea (esa), espacio, estación orbital, 🪐 astronomía, fenómenos astronómicos