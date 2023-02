https://sputniknews.lat/20230225/zajarova-le-responde-a-blinken-y-da-un-repaso-a-la-sangrienta-historia-de-eeuu-1136207612.html

Zajárova le responde a Blinken y da un repaso a la "sangrienta historia" de EEUU

Zajárova le responde a Blinken y da un repaso a la "sangrienta historia" de EEUU

25.02.2023

En particular, respondió a las declaraciones del secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, quien había afirmado que un país grande no debe ofender a otro y que a los estadounidenses no les gusta que un país grande haga esto. El estadounidense agregó que sus compatriotas sienten que eso está mal y quieren hacer algo al respecto."Podría equivocarme, pero hasta hoy esta persona ha representado a EEUU y no un país cualquiera", escribió Zajárova en sus redes sociales. Subrayó que es obligación del secretario de Estado conocer al menos la historia de su país.Complementó la publicación con una infografía, previamente compartida por el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. En ella se indica el año, por qué motivo y contra qué país EEUU mostró su agresividad. Se señala, además, que esta infografía está lejos de mostrar todos los ataques y provocaciones cometidos por EEUU.Desde el ente recordaron que en 1846 Washington inició la guerra entre EEUU y México por la frontera de Texas, anexionada previamente por los estadounidenses. También informa que en 1854, el Ejército estadounidense destruyó la ciudad San Juan del Sur, en Nicaragua, por un insulto al embajador de EEUU. Además, en 2003, los estadounidenses y sus aliados invadieron Irak, tras el supuesto descubrimiento de armas de destrucción masiva en la república, lo que fue desmentido posteriormente, indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero de 2022 el lanzamiento de una operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk frente al genocidio cometido por parte de Kiev en contra de esas poblaciones.En reiteradas ocasiones, Moscú denunció que EEUU y otros países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armamento a las tropas ucranianas. La Cancillería rusa advirtió que los países de la Alianza Atlantista estaban "jugando con fuego" al suministrar armas a Ucrania.

