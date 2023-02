https://sputniknews.lat/20230226/es-terrible-el-anuncio-de-nuevas-sanciones-contra-rusia-porque-la-ue-se-enfoca-en-perjudicar-mas-1136216001.html

"Es terrible el anuncio de nuevas sanciones" contra Rusia porque "la UE se enfoca en perjudicar más"

La Unión Europea anunció la décima tanda de sanciones contra Rusia, que incluyen restricciones tecnológicas y a medios de comunicación. En diálogo con Sputnik... 26.02.2023, Sputnik Mundo

Tras días de choques entre los representantes de los Estados miembros por los detalles del documento final, Bruselas oficializó el nuevo paquete de sanciones contra Rusia, el número diez desde el inicio de la operación militar especial en Ucrania. El nuevo esquema de medidas amplía restricciones financieras y comerciales, así como sanciones personales a funcionarios rusos y represalias a empresas tanto rusas como internacionales.Curiosamente, la medida llega en un momento en el que políticos y analistas occidentales, algunos de ellos en medios tan reconocidos como The Wall Street Journal y Bloomberg, elogian la fortaleza de la economía rusa y dudan de la capacidad de resistencia de Ucrania, pese al masivo apoyo financiero y militar brindado por Estados Unidos y la UE a Kiev, y el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que Rusia expandirá su economía en el 2023, superando el crecimiento de numerosos países europeos.¿Pero qué significa que la Unión Europea insista en involucrarse en este conflicto y busque infligir daño a la economía rusa a pesar de las señales de que su estrategia ha sido un rotundo fracaso? Sputnik consultó a la doctora Aribel Contreras, coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana (Ibero) de la Ciudad de México y miembro de la Unidad de Estudio y Reflexión en el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, quien dijo que esta escalada en las sanciones a Rusia confirma las sospechas sobre las intenciones beligerantes de la UE."Cuando Estados Unidos ha estado involucrado en un conflicto, ¿dónde estaban las sanciones para ellos? ¿Dónde están las penalizaciones por lo que ha hecho en Siria, en Afganistán, en Yemen?", se pregunta la académica, quien afirma que solo Estados Unidos tiene permitido determinar quién es bueno o malo en el escenario global, cuando en cambio es un país "que no tiene ninguna autoridad moral".Contreras, al igual que muchos otros analistas internacionales, apunta que pese a que las sanciones occidentales tienen como objetivo "estrangular" a la economía rusa, sus consecuencias han sido las opuestas, algo que considera era lógico que iba a suceder."En este mundo de las economías interconectadas, y teniendo en cuenta que Rusia es un proveedor, por ejemplo, de tres materias tan importantes como son los metales, los productos energéticos y los granos, estaba claro que esto iba a resultar en una afectación para los otros países y que la desinversión masiva que se buscaba no iba a suceder", explica la doctora.Los números le dan la razón. Mientras que los países de la Unión Europea veían sus economías frenar su crecimiento y sufrir una crisis energética durante el 2022, Rusia sustituyó rápidamente las pérdidas por la falta de intercambio con integrantes de la UE y Estados Unidos, reforzando sus vínculos comerciales con naciones alternativas, como China, India y Turquía. El resultado fue una economía pujante y resiliente, según reconoció en días pasados el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.El descontento en Europa con Ucrania crecePese al tono triunfal de las últimas 24 horas en Bruselas, la experta vaticina que la jugada mediática de los funcionarios a favor de Kiev no tendrá el éxito que ellos creen. ¿La razón? La correcta percepción entre los ciudadanos de que el costoso apoyo a Ucrania significa menos recursos siendo invertidos en sus propios países. "Hay un claro descontento entre los europeos, que con razón se preguntan: '¿Y nosotros que tenemos que ver en este conflicto? ¿Por qué mi país se está metiendo? ¿Por qué están mandando el dinero de mis impuestos a Ucrania'”, explica la analista internacional. Pero no se trata solamente de una cuestión del bolsillo, añade Contreras. De acuerdo a la académica, está creciendo la sensación en Europa de que defender el expansionismo militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y seguir financiando sus incursiones militares es contrario a la defensa de los intereses de los ciudadanos y solo forma parte del plan de guerra imperialista de Occidente."Cualquiera que ve un mapa o conoce un poco de historia se da cuenta que el expansionismo de la OTAN toca las líneas rojas impuestas por Rusia. Yo hace un año publiqué un articulo en un periódico de México en el que advertí de la otanización, es decir, del expansionismo de la OTAN", apunta."Hay que recordar que en el año 1989 prometió que no iba a expandir su ámbito de influencia ni que tendrían mas socios y no lo cumplieron, como tampoco cumplieron los Acuerdos de Minsk. Si bien los medios quieren repetir una narrativa del Occidente bueno preocupado por la democracia, está claro que la realidad es muy distinta", concluye.

