En el marco de la aprobación de un nuevo paquete de sanciones desde Occidente contra Rusia, con el que Brusleas pretende implementar represalias contra Moscú por la operación militar especial que sostiene en Ucrania desde hace un año, el editor Dmitri Kiselev consideró un riesgo de autoboicot en la decisión editorial.La Unión Europea consideró que el grupo mediático ruso señalado disemina "información falsa" acerca del conflicto en Ucrania y de los efectos secundarios de las sanciones occidentales antirrusas.La nueva medida sancionatoria sumó a su lista negra al director ejecutivo de Rossiya Segodnya, Kirill Vishinski, quien, sin embargo, dijo no sentirse afectado por las restricción. "Me lo tomé con calma y siento indiferencia. No desató ninguna emoción, intensa o sin intensidad", apuntó a Sputnik.El titular del Sindicato Ruso de Periodistas, Timur Shafir, consideró las sanciones europeas contra medios rusos un atentado que limita el acceso del continente a información proveniente del país eslavo.

