¿Para qué sirven y cómo funcionan las rayas de las cebras? Los científicos dan la respuesta

Las cebras siempre han cautivado por su llamativo patrón de blanco y negro. Pero todo indica que las rayas que adornan el cuerpo del animal son un mecanismo de... 26.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-26T20:45+0000

2023-02-26T20:45+0000

2023-02-26T20:45+0000

ciencia

universidad de bristol

biología

medioambiente

insectos

naturaleza

animales

animales salvajes

Los científicos se ponen cada vez más de acuerdo sobre la función que desempeñan las rayas de las cebras, tras un experimento realizado por la Universidad de Bristol (Reino Unido). Consistió en poner mantas de diferentes patrones, entre ellos, algunos que imitaran las rayas blancas y negras del mamífero sobre lomos de caballos, para así observar el comportamiento de los tábanos.La experiencia de poner rayas sobre los equinos demostró que efectivamente se produce un cambio en el comportamiento de los insectos. De esta manera, ahora el mismo equipo de investigadores busca precisar a qué se debe el cambio.El experimento, que usó diferentes diseños de tela, refleja que los insectos se muestran más atraídos a superficies oscuras y que al romper el área negra con color blanco efectivamente hay una menor interacción. Sin embargo, de todos los diseños, el de rayas fue el que más repelencia causó a las moscas. Mientras mayor contraste, menor fue la cantidad de aterrizajes.Los especialistas, explican que esto se debe a que el color blanco elimina en los tábanos el campo de visión que interpretan como un lugar válido para alimentarse. De esta manera, el efecto óptico que se produce en los insectos es solo un camuflaje, pues no se sienten en lo absoluto amenazados.Los científicos destacan que no se trata de ningún efecto de ilusión óptica o polarización de luz, sino de un simple camuflaje que reduce la visibilidad de las cebras entre los diminutos depredadores.Por último, continúa en debate por qué las cebras son los únicos mamíferos con pezuñas que han podido desarrollar este tipo de diseño en sus cuerpos o por qué las enfermedades que son capaces de transmitir los insectos pueden ser mortales para los caballos, pero no así para los ungulados."Nosotros sabemos que el pelaje de las cebras es corto, lo que permite que las piezas bucales de los tábanos alcancen la piel y los capilares sanguíneos que se encuentran debajo, lo que puede hacerlos particularmente más susceptibles a la molestia de los mosquitos", argumentó Caro.La investigación ha sido publicada en el Journal of Experimental Biology.

universidad de bristol, biología, medioambiente, insectos, naturaleza, animales, animales salvajes