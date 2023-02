https://sputniknews.lat/20230226/putin-la-otan-aunque-indirectamente-es-complice-de-los-crimenes-cometidos-por-el-regimen-de-kiev-1136219480.html

Putin: la OTAN, aunque indirectamente, es cómplice de los crímenes cometidos por el régimen de Kiev

Putin: la OTAN, aunque indirectamente, es cómplice de los crímenes cometidos por el régimen de Kiev

Los países de la OTAN, aunque indirectamente, son cómplices de los crímenes cometidos por el régimen de Kiev que bombardeó viviendas en Novorossiya y Donetsk... 26.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-26T07:19+0000

2023-02-26T07:19+0000

2023-02-26T07:42+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

otan

donetsk

rusia

vladímir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0a/05/1131203047_0:0:2983:1679_1920x0_80_0_0_aaba8b8e6733bc5139107f8e63c96581.jpg

Por ello, según el líder ruso, se puede considerar la participación en los crímenes del régimen de Kiev, ya que "no se trata solo de cooperación militar y técnica"."Se trata de una transferencia unilateral de este armamento, lo que significa hasta cierto punto, al menos indirectamente, pero no por ello deja de ser complicidad en los crímenes cometidos por el régimen de Kiev, incluido el bombardeo de zonas residenciales en Novorossiya y Donetsk", apuntó.El debate sobre el Tratado START IIIRusia no tiene ninguna objeción a que los países de la OTAN participen en las discusiones del Tratado START III, afirmó el mandatario, comentando la decisión de suspender la participación de Rusia en ese tratado. "Con el bloque de la OTAN a instancias de los estadounidenses, los que les dieron la patada para que hicieran estas declaraciones, lo sabemos. Pues, lo hicieron. Pero al mismo tiempo fingieron participar en este diálogo. No son oficialmente parte de este tratado, hay dos partes, Rusia y EEUU. La OTAN hizo una declaración al respecto y al mismo tiempo solicitó algún tipo de debate sobre esta cuestión. Bueno, si este es el caso, entonces por favor, no nos importa, que participen en esta discusión", comunicó Putin.El Tratado START III de armas nucleares es actualmente el único acuerdo de control de armamento que vincula a las dos grandes potencias, después de que EEUU rompiera el 2 de agosto de 2019 el Tratado INF de misiles de medio y corto alcance.Arsenales nucleares de Francia y el Reino UnidoPutin aseguró que su país se vio obligado a retomar el debate de los arsenales nucleares de Francia y el Reino Unido debido al belicismo de la OTAN."En su momento, aceptamos que los arsenales nucleares de Francia y del Reino Unido queden fuera del escrutinio en aras de la distensión y después de que la OTAN se declarara casi una organización desmilitarizada (...) Pero ahora vemos lo que ocurre. Por eso nos vemos obligados a volver a debate este tema", detalló.

https://sputniknews.lat/20230224/por-que-eeuu-la-otan-y-los-medios-buscan-demonizar-a-putin-y-a-rusia-1136164300.html

donetsk

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, otan, donetsk, rusia, vladímir putin