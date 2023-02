https://sputniknews.lat/20230226/revelan-como-occidente-ejercio-presion-en-la-votacion-en-la-asamblea-general-de-la-onu-1136221116.html

Revelan cómo Occidente ejerció presión en la votación en la Asamblea General de la ONU

Revelan cómo Occidente ejerció presión en la votación en la Asamblea General de la ONU

Occidente "tenía atados de manos" a los países durante la votación en la Asamblea General, denuncia el embajador de Rusia ante la Organización de las Naciones... 26.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-26T13:23+0000

2023-02-26T13:23+0000

2023-02-26T13:33+0000

internacional

dmitri polianski

onu

asamblea general de la onu

occidente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/1a/1136220822_0:80:1252:784_1920x0_80_0_0_d9ad390cc70bcc342037ea061d1b5afc.jpg

"A lo largo de este tiempo, contamos casi 30 pares de manos atadas", añadió Polianski. De acuerdo con el diplomático, la reunión se interrumpió de repente casi 40 minutos antes de la pausa para comer y continuó dos horas después para comer y continuó dos horas después para "sacudir a los más rebeldes". Esto ocurrió bajo el auspicio "del presidente de la Asamblea General de la ONU, Csaba Korosi, que ya hace tiempo que ha dejado de mostrar siquiera una apariencia de objetividad e imparcialidad", detalló."A lo largo de este tiempo, contamos casi 30 pares de manos atadas", añadió Polianski.La resolución, que insta a Rusia a retirar sus tropas y es no vinculante, fue apoyada por 141 miembros de la Asamblea, siete votaron en contra y 32 se abstuvieron. La medida fue elaborada por Ucrania en consulta con sus aliados.El embajador de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, había llamado un día antes a los países miembros de la Asamblea General de la ONU a votar en contra de esa resolución si no se aprobaran las enmiendas propuestas por Minsk. El texto no contiene ni hace referencia a la necesidad de detener el bombardeo de Donbás por parte de las FFAA ucranianas.

https://sputniknews.lat/20230226/rusia-denuncia-que-la-ue-viola-la-libertad-de-informacion-de-los-europeos-1136218942.html

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

dmitri polianski, onu, asamblea general de la onu, occidente