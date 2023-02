https://sputniknews.lat/20230227/el-consumo-de-carne-bovina-un-lujo-para-los-argentinos--1136269947.html

El consumo de carne bovina, ¿un lujo para los argentinos?

El consumo de carne bovina, ¿un lujo para los argentinos?

La carne bovina es uno de los productos tradicionales en la dieta de los argentinos. Sin embargo, la inflación y la caída del poder adquisitivo hacen que esté cada vez más ausente del menú familiar.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario, en 2021 los argentinos consumieron 47,8 kilos de carne por habitante, el mínimo en 100 años.El cambio cultural se evidencia en la forma de alimentación: el vegetarianismo y el veganismo se expandieron en este siglo, pero la caída del consumo de carne en el país sudamericano no escapa al fenómeno inflacionario.El precio de la carne aumentó en enero 20% mientras que el índice de precios al consumidor (IPC) registró un alza de 6%, con lo que la variación anual fue de 98,8%.En este escenario, el Gobierno implementó el programa 'Precios Justos Carne', lo que implica precios diferenciales hasta el 31 de marzo en siete cortes, entre ellos el asado.En diálogo con Sputnik el presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Williams, dijo que la medida no abarca a los comercios barriales.Williams agregó que no hay la cantidad suficiente para que los cortes estén presentes en todas las grandes superficies.La exportación tiene un rol fundamental en esta crisis: "no se puede hacer una exportación grande, el país no tiene producción para eso. Si siguen exportando, menos carne vamos a comer".En el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) el salario mínimo pasó a equivaler de 60 a 55 kilos de carne, mientras que en lo que va del mandato de Alberto Fernández, iniciado en 2019, pasó de 56 a 48 kilos.En Uruguay Contante y Sonante se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

