La Casa Blanca se distancia de la teoría de que el COVID-19 se originó de una "fuga de laboratorio"

El asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan dijo que "no hay una respuesta definitiva" sobre los orígenes del virus. Los comentarios del funcionario llegan... 27.02.2023, Sputnik Mundo

Hablando en la cadena CNN el domingo 26 de febrero, el asesor en materia de seguridad del presidente Joe Biden dijo que el mandatario ordenó una investigación completa sobre el tema a diversos organismos gubernamentales, pero dejó en claro que todavía no se había llegado a una conclusión unánime.En una investigación ampliamente circulada y debatida tras su publicación, el Wall Street Journal aseguró que la conclusión del Departamento de Energía es el resultado de nuevos datos de inteligencia y que el documento con estos nuevos hallazgos ya ha sido proporcionado a la Casa Blanca y a algunos miembros clave del Congreso.El diario recuerda que la dependencia energética tiene una considerable experiencia científica y supervisa una red de laboratorios nacionales, algunos de los cuales llevan a cabo investigaciones biológicas avanzadas.Según el artículo, en el 2021 el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) ya había concluido que el origen del coronavirus fuese debido a la fuga del patógeno del destacado Instituto de Virología de Wuhan y no a causa de la transmisión natural de un animal a un hombre en un mercado de la misma ciudad china, como al principio se creyó.El esparcimiento de este virus produjo la muerte de más de 6,8 millones de muertes en todo el mundo, de acuerdo con el mapa al respecto que elabora la Universidad Johns Hopkins, además de que detonó el desarrollo de vacunas en diversos países del mundo, como Cuba, China, Rusia y Estados Unidos.El Wall Street Journal aclara que el Departamento de Energía realiza esta aseveración sobre el origen del COVID-19 con “baja confianza”, y precisa que al momento de hacerlo el FBI hace dos años su nivel de confianza era "moderado".En la calificación de los servicios de inteligencia estadounidenses, con base en la calidad de la información y sus fuentes, las conclusiones adquieren tres niveles de confianza: alto, moderado y bajo. El diario añade que otros cuatro organismos gubernamentales estadounidenses siguen creyendo en la hipótesis de que el brote fue consecuencia de una transmisión natural, mientras que otras dos agencias no hay llegado a ninguna conclusión definitiva por el momento.Apenas hace dos semanas legisladores del Partido Republicano solicitaron al Gobierno de Biden información relacionada sobre el origen del coronavirus, como parte de una investigación que realiza el Congreso sobre la pandemia de 2020. "No podemos aceptar más años de evasivas. El Subcomité Selecto sobre la Pandemia de Coronavirus está comprometido a conducir una investigación adecuada que el pueblo estadounidense ha demandado", declaró el titular del subcomité, Brad Wenstrup, en la Cámara de Representantes.

