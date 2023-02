https://sputniknews.lat/20230227/los-hungaros-de-transcarpacia-son-movilizados-en-masa-y-con-razon-1136246497.html

"Los húngaros de Transcarpacia son movilizados en masa, y con razón"

El ministro húngaro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, hizo una serie de declaraciones políticas muy importantes en relación con Ucrania, comentó a... 27.02.2023, Sputnik Mundo

"La posición de principios de Hungría sobre Ucrania subraya: no estamos del lado de los rusos — estamos del lado de la paz, y el suministro de armas al régimen de [presidente Volodímir] Zelenski, Ucrania, no conducirá a la paz. Este es el punto número uno", aseguró el funcionario de Budapest.Agregó que no es casualidad que las autoridades húngaras actualicen constantemente el tema relacionado con la situación de la minoría húngara en Ucrania."Los húngaros de Transcarpatia — los magiares — están ahora bajo una auténtica presión del régimen de Zelenski. Se los moviliza en masa, más que los ucranianos occidentales, y esto se hace con razón. Se los utiliza", acusó. "Se lleva a cabo una política de genocidio contra los húngaros porque son los magiares de Transcarpacia los que son enviados enérgicamente a la zona operación militar especial, a pesar de que las autoridades ucranianas y Budapest llegaron antes a un acuerdo para que los húngaros de Transcarpacia sirvieran en Transcarpacia", abundó.Este 27 de febrero, en una entrevista concedida a Sputnik, Szijjártó afirmó que nuevos suministros de armas a Kiev no detendrían el conflicto. Según el ministro, Budapest pide un alto al fuego inmediato en Ucrania. Destacó también que Kiev debe ofrecer "firmes garantías" de los derechos de las minorías nacionales si quiere ingresar en la Unión Europea. Budapest quiere que los húngaros de Transcarpacia recuperen los derechos que tenían antes de 2014, subrayó el funcionario gubernamental.Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. Numerosos países condenaron la operación, empezando a apoyar a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.Rusia, por su parte, envió notas de protesta a todos los Estados que suministran armas a Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertirá en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas.

