Messi se queda con el premio 'The Best' al mejor jugador del mundo

Messi se queda con el premio 'The Best' al mejor jugador del mundo

BUENOS AIRES (Sputnik) — El futbolista argentino y capitán de la selección nacional, Lionel Messi, consiguió el 27 de febrero su segundo premio The Best...

El astro argentino que en diciembre del año pasado alzó la Copa del Mundo con la albiceleste corona una temporada 2022 soñada con este reconocimiento otorgado por la FIFA y en una terna en la que se impuso ante los franceses, Kyllian Mbappé y Karim Benzema. En la gala ya se entregaron premios al arquero Emiliano Martínez, el entrenador Lionel Scaloni, y un reconocimiento a la hinchada argentina, personificada en Carlos "Tula" Pascual, aficionado albiceleste de 13 mundiales. También agradeció a su familia y "a la gente de Argentina por haber vivido de manera que vivimos ese día tan especial", en referencia al multitudinario festejo con unas cinco millones de personas a las calles. "Va a quedar de por vida en el recuerdo nuestro", reconoció Messi.Se trata de una semana más que valiosa para la historia personal de Lionel Messi, dado que antes de recibir "el balón de oro de la FIFA" alcanzó la marca de 700 goles en clubes, con el segundo del PSG ante Olympique de Marsella del pasado domingo, en la goleada parisina por 3 a 0.Nada se compara con la alegría de hace poco más de dos meses, cuando el astro argentino al fin se coronó campeón del mundo con su selección, en un torneo en el que tuvo gran protagonismo, y tras disputar más de 1.000 partidos oficiales con todas las camisetas que vistió.Tras quedarse con el The Best, Messi ahora buscará el Balón de Oro, el premio Laureus, y el de Mejor Jugador de Europa, además de las competencias que dispute con su club, el PSG, y la selección argentina.El premio The Best a la mejor futbolista de la temporada fue para la capitana del FC Barcelona, la española Alexia Putellas, por segundo año consecutivo.Nada se compara con la alegría de hace poco más de dos meses, cuando el astro argentino al fin se coronó campeón del mundo con su selección, en un torneo en el que tuvo gran protagonismo, y tras disputar más de 1.000 partidos oficiales con todas las camisetas que vistió.Tras quedarse con el The Best, Messi ahora buscará el Balón de Oro, el premio Laureus, y el de Mejor Jugador de Europa, además de las competencias que dispute con su club, el PSG, y la selección argentina.El premio The Best a la mejor futbolista de la temporada fue para la capitana del FC Barcelona, la española Alexia Putellas, por segundo año consecutivo.

