https://sputniknews.lat/20230227/polonia-prolonga-la-detencion-de-periodista-espanol-sin-ningun-cargo-acusado-de-espiar-para-rusia-1136263337.html

Polonia prolonga la detención de periodista español sin ningún cargo, acusado de espiar para Rusia

Polonia prolonga la detención de periodista español sin ningún cargo, acusado de espiar para Rusia

Autoridades judiciales de Polonia prolongaron por tres meses más, hasta el 24 de mayo, la detención del periodista español Pablo González, acusado de... 27.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-27T23:58+0000

2023-02-27T23:58+0000

2023-02-27T23:58+0000

internacional

polonia

lublin

reporteros sin fronteras

seguridad

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/106934/37/1069343747_0:265:1920:1345_1920x0_80_0_0_ec6c2539e55a70fd8044bfb0897a20ac.jpg

González fue arrestado el 28 de febrero de 2022 en la ciudad polaca de Przemyśl, localizada en las inmediaciones de la frontera con Ucrania y a unos 400 kilómetros al sur de Varsovia, pero hasta ahora no ha sido formalmente acusado ni se le ha iniciado un juicio, además de que se encuentra bajo un régimen de prisión preventiva.Las autoridades polacas acusan al comunicador ibérico de usar su estatuto de periodista para viajar libremente por Europa y el mundo, incluidas áreas en conflicto militar, con el fin de desempeñar actividades para el servicio ruso de inteligencia militar, pero no han mostrado hasta ahora pruebas de su culpabilidad."El Tribunal de Apelación de Lublin anunció hoy, 27 de febrero, que prorroga la prisión preventiva del periodista Pablo González hasta el 24 de mayo de 2023", informó la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) en un comunicado.González es considerado por las autoridades polacas como un "prisionero peligroso" y está en condiciones de reclusión particularmente duras, dijo RSF.Además, solo se le permitió ver a su esposa a finales de noviembre, nueve meses después de su arresto."Lamentamos que la corte polaca haya rechazado liberar al periodista Pablo González mientras él espera su juicio por espionaje. Su detención, una medida especialmente dura, debe terminar lo antes posible. Mientras tanto, sus condiciones de reclusión deben mejorar significativamente", estimó la defensora de periodistas.González nació en Moscú y es nieto de uno de los llamados "niños de la guerra", evacuados a la Unión Soviética durante la Guerra Civil española (1936-1939). A los nueve años de edad se trasladó con su madre a vivir a España, por lo que tiene doble nacionalidad. Entonces, el nombre de Pavel Rubtsov cambió en el registro. Su madre optó por el nombre equivalente a Pavel en castellano, Pablo, y por ponerle los apellidos de su padre, el abuelo del menor. Dos nombres distintos: Pavel y Pablo, fue un hecho que les generó dudas a las autoridades polacas, que sospechan de sus datos de identificación. La defensa legal del periodista recalca que todas las dudas ya han sido aclaradas, pero que el profesional de la información sigue en prisión sin ningún cargo.El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado que el reportero recibe asistencia consular y que su Administración permanece pendiente y sigue el caso con suma atención.Sin embargo, los familiares de González afirman que lo más duro es convivir con el casi continuo silencio institucional polaco, por lo que piden que se respeten los derechos fundamentales del detenido.El entorno de González ha señalado al Gobierno español de no hacer mucho por lograr la liberación del periodista, que cubría informativamente la crisis de refugiados junto a la frontera polaco-ucraniana cuando fue detenido, justo una semana después de que iniciara la operación militar especial rusa en Ucrania.Un trabajador increpó la semana pasada a la Ministra de Defensa española, Margarita Robles, por su falta de actuación en el caso: "Somos el gobierno más de izquierdas de la historia y permitís que un periodista esté un año y medio detenido en Polonia sin pruebas. ¿Esta es la Europa de las libertades que defendéis?”, le reclamó.

polonia

lublin

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

polonia, lublin, reporteros sin fronteras, seguridad, política