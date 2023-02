https://sputniknews.lat/20230227/quienes-son-los-voraces-compradores-de-productos-petroliferos-rusos-1136238952.html

¿Quiénes son los voraces compradores de productos petrolíferos rusos?

¿Quiénes son los voraces compradores de productos petrolíferos rusos?

27.02.2023

En la luz de nuevas medidas restrictivas impuestas a Rusia por Europa, los expertos del sector petrolero parecen temer que los cargamentos rusos sancionados se mezclen con otros productos petrolíferos y se revendan. El procedimiento oculta el origen de los productos, socavando los esfuerzos de los Estados occidentales por expulsar los combustibles fósiles rusos de sus economías, destacó The Wall Street Journal.En particular, las importaciones de gasóleo ruso por parte de Marruecos se dispararon hasta los dos millones de barriles en enero, frente a los cerca de 600.000 barriles registrados durante todo 2021, según los analistas de la empresa de datos de mercados de materias primas Kpler, que subrayaron también que este mes se enviarán al país otros 1,2 millones de barriles. Túnez, a su vez, aumentó sus compras de gasóleo, gasolina y nafta rusos hasta 2,8 millones de barriles en enero, y se prevé que importe otros 3,1 millones de barriles en febrero. Kpler también registró un aumento de las importaciones de Argelia, Egipto y Libia.Según el analista petrolero senior de Kpler, Viktor Katona, los volúmenes absorbidos por los países norteafricanos son demasiados para el consumo doméstico, así que predice que parte de los productos rusos llegarán a Europa.Los puertos norteafricanos se consideran convenientes para los cargamentos rusos que zarpan del mar Báltico, ya que los viajes no son mucho más largos que los que se hacían a los puertos europeos antes de las sanciones, apuntó el periódico. Esto prosiguió, permite a Rusia mantener bajos los costes de transporte y evita que su limitada flota de petroleros se vea inmovilizada en largos viajes a Asia u otros lugares.En general, algunas de las mayores importaciones de gasóleo del norte de África procedentes de Rusia desplazaron a los proveedores habituales de la región en Oriente Próximo y Norteamérica, lo que sugiere que parte de la actividad ha sido una caza de gangas, según resumió el vicepresidente senior de Rystad Energy, Jorge León.Desde el 24 de febrero de 2022, Rusia continúa una operación militar especial en Ucrania, cuyo objetivo, según el presidente Vladímir Putin, es la desmilitarización y la desnazificación del país vecino.A partir de entonces, la Unión Europea ha aprobado 10 paquetes de sanciones contra Moscú que incluyen restricciones al sector petrolero. Además, el 2 de febrero, aprobó un tope de precios para una serie de productos petrolíferos rusos transportados por mar. Desde la Cancillería rusa declararon al respecto que Moscú simplemente no suministrará petróleo a los países que se sumen a la introducción de un techo de los precios del combustible ruso.

