Conoce en dónde nacen y cómo entrenan a los perritos rescatistas de México | Fotos, video

Este 28 de febrero, el Centro de Producción Canina del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos celebra su 25 aniversario. Sputnik te presenta el lugar en donde crían... 28.02.2023, Sputnik Mundo

El mundo se estremeció ante la muerte de Proteo, un perrito pastor alemán que falleció durante su estancia en Turquía, en donde colaboró para rescatar a las miles de personas que quedaron enterradas bajo los escombros de edificios colapsados a causa de los terremotos de 7,7 y 7,6 de intensidad registrados en el país a inicios de febrero. La historia de este héroe de cuatro patas y los múltiples gestos de agradecimiento a su noble labor se han hecho virales, lo que pocos saben es el lugar donde la historia de este can comenzó: el Centro de Producción Canina del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. Se trata de un lugar ubicado a las afueras de la Ciudad de México, en donde los perros no solo comienzan su entrenamiento como canes de trabajo, sino en donde básicamente son producidos. Y es que aunque aunque existe a veces la creencia de que cualquier can, con el entrenamiento adecuado, puede ser un perro de servicio, lo cierto es que la historia de estos héroes comienza incluso antes de su concepción. En entrevista con Sputnik, el coronel médico veterinario Alejandro Camacho Ibarra, director de este centro especializado, explica que el lugar es único en su tipo en el país y es de ahí de donde salen todos los perros que ayudan a las Fuerzas Armadas mexicanas en cinco labores específicas: detección de enervantes, detección de explosivos, guardia, protección, y búsqueda y rescate.El procesoEl proceso comienza desde el pie de cría. En el lugar existen 50 perras hembras y cinco machos, en su mayoría pastores belga malinois. Anteriormente en el país se producían también perros pastor alemán; sin embargo, de acuerdo con el coronel, los belga han demostrado tener mejores aptitudes físicas y de inteligencia para colaborar en los llamados binomios caninos, como se conoce a las parejas de perros y humanos para llevar a cabo estas tareas de seguridad."Es un perro muy resistente, es un perro muy adaptable, se adapta a cualquier nivel de altura sobre el nivel del mar y actúa bajo diferentes climas. Es un perro con más resistencia y es uno de los perros con mayor inteligencia", explicó el coronel y médico veterinario. Este centro cuenta con varios especialistas en veterinaria, quienes se encargan en un primer momento de monitorear los ciclos fértiles de las hembras para determinar cuándo es conveniente que sean montadas, o bien, inseminadas. Cada hembra tiene en promedio dos camadas por año y cada camada es de aproximadamente ocho canes. Los cachorros, explicó Camacho Ibarra, pasan dos meses con su madres, lo que ayuda a que tengan un carácter más estable; sin embargo, desde los tres días de nacidos los perritos comienzan a ser estimulados para que desarrollen sus sentidos. Cuando los perros son capaces de caminar y correr comienza el primer paso de su entrenamiento: recorrer un circuito con diversas texturas y obstáculos. En este paso, apuntan los veterinarios, es esencial que los animales cuenten con un estímulo que les permitirá aprender los primeros preceptos de la obediencia y la recompensa. "Queremos perros que tengan cierta resistencia, que tengan un buen instinto de caza, que tengan ya un atractor, porque ellos trabajan sobre un atractor para que cuando ya sale a los cuatro meses, ese perrito ya tiene despertados todos sus instintos para que posteriormente en su etapa de adiestramiento ya sea más fácil el trabajo y el perro sea muy inteligente y muy capaz de tener un buen adiestramiento", señaló. El entrenamiento La Primera Brigada de la Policía Militar, ubicada al interior del Campo Militar Número 1, en los límites territoriales de la Ciudad y el Estado de México, es uno de los puntos donde se ubican algunas camadas de perros que salen del Centro de Producción Canina. Es en este lugar donde comienza el entrenamiento de los canes que luego de unos meses de adiestramiento saldrán a sus misiones. Fue justo en esta brigada en donde Proteo se entrenó desde que era un cachorro hasta los últimos días de su vida. Y es que en los jardines del Campo Militar los perros cuentan con obstáculos y escenarios de emergencias en donde desarrollan sus sentidos. En entrevista con Sputnik, el sargento segundo Policía Militar Fernando de los Santos Méndez indicó que a este lugar los perros llegan a los tres meses de edad e inmediatamente son asignados a alguna tarea específica que orientará su entrenamiento. Por ejemplo, si el animal es asignado al área de detección de enervantes, su entrenamiento constará, entre otras cosas, de poder asociar un estímulo o juguete a un olor de simulación de sustancias tóxicas; en tanto, los perritos que sean asignados a búsqueda y rescate deberán entrenarse en escenarios con escombro y simulaciones de derrumbes. En las zonas de entrenamiento, los perros pasan hasta ocho horas al día, esto les permite trabajar directamente con un elemento del Ejército con el que formarán el binomio canino y quien se encargará de darles las órdenes para sus labores. Fue justamente de la Primera Brigada de la Policía Militar de donde salieron los 10 binomios caninos que ayudaron en las labores de búsqueda y rescate en Turquía, devastada por el sismo y con decenas de miles de víctimas mortales. En ese país, 'Territorio', al mando del sargento Fernando de los Santos, halló una persona con vida que fue rescatada por el Ejército mexicano. En un escenario real, detallaron las autoridades, los perros trabajan un máximo de 40 minutos buscando entre escombros, periodo luego del cual deben descansar al menos dos horas, pues se trata de un trabajo físico intenso para los canes, quienes aprenden a afinar su olfato a través de un estímulo que a ellos les guste y los impulse. México, a la vanguardia en perros de rescateEl Centro de Producción Canina del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos no solo es único en México, sino que es el más grande a nivel de América Latina, indicó el coronel. Y es que al año de este lugar salen alrededor de 300 perros cuya tarea a realizar de definirá con base en sus aptitudes. Algunos son excelentes cazadores, otros cuentan con un olfato muy desarrollado y otros más son capaces de ser entrenados para la defensa de su binomio. México se ha consolidado como un productor de perros, al nivel de que incluso hay solicitudes de otras naciones para recibir estos animales capacitados. "Ahorita tenemos una solicitud del Ejército de Nicaragua, que nos está pidiendo perros para tener un pie de cría, para ellos tener sus perros de trabajo. Entonces sí tengo conocimiento que hemos dado perros a otros países", dijo el militar. La cuna de 'Proteo' La imagen que un diseñador turco hizo de Proteo y que retrata al perro rescatista como un héroe, se observa también en Centro de Producción Canina del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, el lugar donde nació y en el que tendrá un memorial. "De regreso al lugar que te vio nacer", reza la leyenda impresa junto con el diseño en donde el can porta la bandera de México. Y es que este perrito, de raza pastor alemán, nació, se crío y se entrenó en suelo mexicano. En este centro aún vive Oriol, el papá de Proteo. Este animal falleció tras verse afectado por las condiciones climáticas a las que estuvo expuesto en Turquía durante las arduas labores de rescate. "El perro era un perro fuerte y experimentado", señaló el coronel Alejandro Camacho Ibarra, quien aseveró que todos los canes son revisados antes y después de sus misiones. Aunque Proteo ya no está, su labor y la de los 300 perros que año con año son asignados a los cuerpos militares y de seguridad de México, será siempre recordada como una tarea heroica en el país y el mundo entero.

