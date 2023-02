Alfombras, pantallas y estacionamientos: los gastos exorbitantes que reprochan al Congreso de Perú

https://sputniknews.lat/20230228/alfombras-pantallas-y-estacionamientos-los-gastos-exorbitantes-que-reprochan-al-congreso-de-peru-1136264809.html

En la mira de todos los peruanos por la falta de acuerdo sobre una salida a la crisis política, el Congreso sumó una nueva polémica al gastar más de 80.000 dólares en más de 1.600 metros cuadrados de alfombras.Si bien todos los congresos deben invertir en mantenimiento y el decorado de sus espacios, una investigación periodística advirtió que el poder legislativo nacional del país andino había pagado por las alfombras precios muy superiores a los promedios del mercado.La indagatoria, elaborada por el programa periodístico Panorama, indicó que el Congreso aprobó la compra de las alfombras especificando que debían ser de tipo "pelo cortado" de 12 milímetros, de "alto tránsito", con "fieltro nacional de algodón", "platina de bronce de 2,55 metros lineales" y "dralón acrílico al 100%".Los 1.600 metros cuadrados de alfombra con estas características fueron cotizados a 315.000 soles (unos 82.456 dólares). De acuerdo con la investigación, la compra sirvió para alfombrar cinco ambientes del Congreso peruano, por donde transitan día a día los 130 legisladores del país.Sin embargo, el informe de Panorama advierte sobre lo que pueden considerarse elevados sobrecostos en la licitación. Según el reportaje, la misma cantidad de metros cuadrados de alfombra con las mismas características puede adquirirse a un precio cercano a los 134.000 soles (35.239 dólares), unos 50.000 dólares más barata.Además de los precios elevados, el programa televisivo buscó contactar a la empresa a cargo de la venta, que, de acuerdo a la resolución, era Kotlin Services SAC. Al concurrir a la oficina, los periodistas encontraron que en el lugar no funcionaba una casa de venta de alfombras, sino una pollería.Por si fuera poco, el informe también señaló que el Congreso hizo una compra de dos pantallas LED gigantes con un costo de 478.352 soles (125.799 dólares) y desde hace meses alquila un estacionamiento privado con disponibilidad para 200 vehículos a un precio de 1.620.000 soles (426.035 dólares).Los cuestionamientos obligaron al Congreso a aclarar la situación. A través de un comunicado, el legislativo aseguró que hubo "pluralidad de postores" para la provisión de las alfombras y que el proceso acabó siendo anulado "ante el incumplimiento del proveedor en los plazos consignados en el contrato", por lo que se le aplicará una penalización.El mismo comunicado afirma que las dos pantallas de tipo Video-wall de 1,70 metros de alto por tres metros de ancho eran necesarias para ser utilizadas por las comisiones y para conferencias o actos programados en el recinto parlamentario.Con respecto al estacionamiento, el Congreso aseguró que el alquiler de un nuevo espacio para los coches de los legisladores se hizo necesario debido a que el Plan de Peatonalización del Centro Histórico de Lima provocó "el cierre de todas las calles aledañas al Palacio de Gobierno y del Legislativo", por lo que los funcionarios ya no pueden dejar sus vehículos en las calles cercanas.Días atrás, los congresistas también habían sido criticados por sus gastos en el menú diario ofrecido por el Congreso, que pasó de 16 soles (4,2 dólares) a 80 soles (21 dólares). El incremento es también válido para las cenas, mientras que el presupuesto para el desayuno pasó de 4,22 soles (1,10 dólares) a 31 soles (8,11 dólares).En una conferencia brindada este 27 de febrero para responder sobre las alfombras, las pantallas y el estacionamiento, el director de administración del Congreso, Pablo Noriega, informó que también se decidió "dejar sin efecto la asignación del bufet", por lo que ya "no existe pago por desayuno ni por cena".

