AMLO contesta a las críticas de EEUU: "En México hay más democracia, allá gobierna la oligarquía"

AMLO contesta a las críticas de EEUU: "En México hay más democracia, allá gobierna la oligarquía"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en la actualidad su país tiene mayor democracia que Estados Unidos.

La semana pasada, el diario The New York Times informó que la Embajada de Estados Unidos en México envió un reporte a Washington asegurando que este plan en materia política-electoral impulsada por el Gobierno de turno afecta la democracia del país. Las fuentes consultadas por el medio puntualizaron que el Gobierno de Estados Unidos ve una ventaja mínima el confrontar al mandatario mexicano, por lo que estiman que las instituciones del país puedan revirar o defenderse ante esta situación.El mandatario mexicano destacó que hay un Gobierno más democrático en su país que en EEUU porque "aquí gobierna el pueblo. Allá gobierna la oligarquía".Sin embargo, López Obrador destacó que la postura del Departamento de Estado estadounidense está entrometiéndose en temas que no debería tanto en México como en Perú. "Como es su mala costumbre, siempre se inmiscuye en asuntos que no le corresponden, muy contrario a lo que piense el presidente [Joe] Biden, que siempre habla de igualdad, pero como dice la canción, pesa más, se impone más la costumbre, la mala costumbre en este caso, que el amor o el respeto. Todavía no abandonan la política de hace dos siglos, [la doctrina] de Monroe, de sentirse el Gobierno del mundo", aseveró.Esto dice la reforma electoralLa reforma electoral en México, también conocido como 'Plan B', aborda varios temas y uno de los más relevantes es la reducción del gasto del Instituto Nacional Electoral (INE).Anteriormente, el presidente mexicano había señalado que existían oficinas duplicadas y que, al concentrarse en pocas sedes, "se logró un ahorro de [alrededor de] 3.500 millones de pesos".Otros de los ajustes son detener la compra de sufragios. Por ello, no se podrán regalar tarjetas de vales o "monederos" antes de los comicios y mayores facilidades para que los mexicanos que viven en el extranjero puedan votar.Según las declaraciones del vocero de la Presidencia de México, Jesús Ramírez Cuevas, al NYT, lo que se buscaba con esto era ahorrar sin afectar al INE."El presidente tiene una política de austeridad de 'cero déficit', comentó, y preferiría gastar los fondos públicos en 'inversión social, la salud, educación, infraestructura'", publicó el medio.

