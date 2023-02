https://sputniknews.lat/20230228/el-kremlin-destaca-la-tendencia-general-hacia-una-desdolarizacion-de-la-economia-internacional-1136295665.html

El Kremlin destaca la tendencia general hacia una desdolarización de la economía internacional

El Kremlin destaca la tendencia general hacia una desdolarización de la economía internacional

La mayor parte del mundo está entrando en un proceso de desdolarización de la economía global, aseguró el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov. Desde el... 28.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-28T18:30+0000

2023-02-28T18:30+0000

2023-02-28T18:30+0000

economía

dólar

dmitri peskov

💶 divisas

rusia

📈 mercados y finanzas

desdolarización

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108347/29/1083472998_0:186:3077:1917_1920x0_80_0_0_4cd84cf41e2963fb4852eadca5319d3c.jpg

"Por supuesto, los países se preocupan y empezaron a elaborar gradualmente nuevas opciones para realizar sus pagos, empezaron a confiar más en sus monedas nacionales. Se produjeron muchos acontecimientos. Aunque el volumen de estos pagos sigue siendo muy pequeño en comparación con el total de la facturación mundial en dólares, vemos que cada vez más países pasan al cálculo en la moneda nacional, no solo con nosotros, sino también entre sí", aseguró Peskov.Peskov también destacó que Rusia está teóricamente dispuesta a iniciar un nuevo acuerdo para sustituir lo que convirtió al dólar en la moneda clave del mundo, pero se necesita tiempo para la desdolarización en marcha.El dólar es "un instrumento financiero de alto riesgo"Sus palabras encontraron respaldo en las declaraciones del viceministro de Asuntos Exteriores, Alexander Pankin, quién señaló a los medios locales que cada vez más países se plantean aumentar el papel de las monedas alternativas al dólar estadounidense en sus liquidaciones mutuas, una tendencia que no tiene marcha atrás. El viceministro afirmó que no es ningún secreto que el actual sistema financiero internacional sirve principalmente a los intereses de EEUU y sus aliados."El dólar, piedra angular del sistema, ha pasado de ser una divisa de reserva para el propio Washington a convertirse en un arma (...) No cabe duda de que la injusta privación a Rusia de la capacidad de gestionar sus activos en dólares ha enviado un claro mensaje a otros países: la divisa estadounidense se ha convertido en un instrumento financiero de alto riesgo", señaló.En agosto de 2022, Peskov declaró que el dólar estadounidense había dejado de ser una moneda de reserva confiable, y esa preocupación la compartían muchos países. Rusia, sujeta hoy a unas sanciones sin precedentes por su operación militar especial , intenta acelerar la desdolarización de su comercio con otros países y mantiene conversaciones con China, la India, Irán y Turquía para realizar transacciones en monedas nacionales.

https://sputniknews.lat/20230131/las-5-amenazas-para-el-dominio-del-dolar-en-el-comercio-mundial-1135238420.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

dólar, dmitri peskov, 💶 divisas, rusia, 📈 mercados y finanzas, desdolarización