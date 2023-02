https://sputniknews.lat/20230228/excanciller-de-yugoslavia-a-25-anos-de-la-guerra-de-kosovo-el-dialogo-sigue-en-el-inicio-1136292605.html

Excanciller de Yugoslavia: a 25 años de la Guerra de Kosovo el diálogo "sigue en el inicio"

No habrá decisión sobre el estatus de autoproclamado Kosovo hasta que se firme un acuerdo de paz definitivo, afirmó a Sputnik el excanciler de la República... 28.02.2023, Sputnik Mundo

El 28 febrero de 1998 los albanokosovares iniciaron el proceso de independencia de Kosovo y Metohija que provocó numerosas víctimas civiles. En marzo de 1999, la OTAN intervino en el conflicto y comenzó a bombardear Yugoslavia. La víspera del 25 aniversario del inicio de la guerra de Kosovo, el mandatario de Serbia, Aleksandar Vucic, y el primer ministro de la república autoproclamada de Kosovo, Albin Kurti, acordaron seguir rumbo a la normalización de las relaciones según el plan propuesto por la Unión Europea (UE).A su vez, Vladislav Jovanovic señaló que todavía no está claro si las negociaciones son un marco o un proceso con una conclusión lógica. En sus palabras, Occidente insistirá en que se trata de un proceso, "una especie de arroyo que desemboca en un río mayor, y ésta es la recompensa por su política en Kosovo y Metohija, que va en contra de nuestras líneas rojas, que ya han sido esbozadas muchas veces".Debido a Rusia y China, Occidente tiene prisa por deshacerse de la carga de la deuda."Nuestras líneas rojas y los objetivos de Occidente son conocidos. Es difícil imaginar que haya margen para un compromiso, que sería algo más que un acuerdo técnico. Así pues, modus vivendi [modo de vida] sin reconocimiento alguno, solo en aras de la coexistencia pacífica con un problema sin resolver a la espera de tiempos mejores. Esto podría ser más o menos correcto, pero Occidente tiene prisa porque quiere librarse de la carga de la deuda, que es un gran inconveniente para él en sus relaciones actuales con otros grandes Estados, principalmente Rusia, pero también con China", declaró el exministro de Asuntos Exteriores.Afirmó que la máxima exigencia de Occidente es la independencia de Kosovo, pero que Serbia es "duro de pelar", no cederá a tales demandas. El diplomático señaló la falta de información sobre por dónde irán las negociaciones, pero sigue estando claro que la creación de la Comunidad de Municipios Serbios de Kosovo, con la que no están de acuerdo las actuales autoridades de Pristina, "es una condición de todas condiciones" para Belgrado.Kosovo, la provincia serbia poblada mayoritariamente por albaneses, proclamó en 2008 su secesión, que hasta la fecha ha sido reconocida por más de 100 países, pero no por Serbia, Rusia, China, España, Grecia, Irán, Argentina, Brasil y muchos otros Estados de la comunidad internacional.Las relaciones entre Serbia y la región insurgente de Kosovo se han complicado en los últimos meses debido a los continuos choques entre las fuerzas kosovares con los serbios que viven en el norte de la región. Las tensiones subieron a tal nivel que el presidente Vucic ordenó poner sus Fuerzas Armadas a un máximo nivel de combate, al tiempo que el contingente de la OTAN rechazó la solicitud de Serbia sobre el envío de un cuerpo militar a Kosovo.

