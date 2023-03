"Maté a gente inocente": veteranos del batallón Azov confiesan sus crímenes contra civiles

https://sputniknews.lat/20230228/mate-a-gente-inocente-veteranos-del-batallon-azov-confiesan-sus-crimenes-contra-civiles-1136335136.html

Los combatientes capturados del batallón neonazi Azov* contaron al reportero italiano de 'Il Giornale', Gian Micalessin, su "horrible" angustia mental por... 28.02.2023, Sputnik Mundo

"Mi peor condena no es la cárcel, sino los fantasmas de mis víctimas"Hasta el mayo de 2022, Serguéi Batinski, de 37 años, era teniente de la 36.ª brigada naval de Ucrania. Hoy está prisionero en una cárcel rusa de Górlovka, una ciudad desolada a medio camino entre Donetsk y Artiómovsk (llamada Bajmut por Ucrania), bombardeada por la artillería de Kiev.Pero no son las bombas ni la prisión lo que realmente le preocupa.Todo sucedió el 8 de abril. Batinski y sus hombres llevaban ya un mes en Mariúpol. Aquel día estaban de guardia en posiciones alrededor de la Planta Metalúrgica de Ilínskoe."Allí no se podía confiar en nadie. Los sótanos estaban llenos de civiles, pero también había colaboradores rusos. Aquel día estaba mirando en el sótano y vi a una mujer. Estaba sola, era joven y guapa. Cuando me vio, retrocedió. Sus ojos asustados me excitaron. La empujé a un rincón, la obligué a arrodillarse, me bajé la cremallera de los pantalones y le susurré al oído una orden obscena. De repente se oyó un grito, el sonido de pasos en la oscuridad. No sabía quién era, solo oía su voz: '¡Suéltala, cabrón!'. Vino hacia mí. Empujé a la chica, agarré mi pistola y disparé tres tiros casi a bocajarro", confesó.Batinski contó que tras el disparo el hombre se tambaleó, le miró distorsionado y cayó al suelo."Vi unas sombras en el humo y disparé"Rinat Alíyev tiene 26 años y es veterano de Azov. Alíyev, igual que el teniente Batinski, no saldrá pronto. De acuerdo con el fiscal, diez años como mucho."Cuando un ruso se acercó a menos de 400 metros, apunté y disparé"Mijaíl Shvets, distintivo de llamada Thanos, tiene solo 22 años, pero ya es un veterano de Azov. A diferencia de Alíyev y del teniente Batinski, no se arrepiente de nada ni trata de justificarse.El 2 de agosto el batallón ucraniano Azov fue declarado como organización terrorista por el Tribunal Supremo de Rusia y quedó prohibida en el país.El regimiento tuvo un auge tras el golpe de Estado perpetrado contra el Gobierno de Víktor Yanukóvich en 2014. En su escudo, refleja símbolos del nazismo como el Sol Negro, símbolo ocultista utilizado por las SS y por los grupos de extrema derecha.Pese a ello, pasó a ser parte de la Guardia Nacional de Ucrania, la fuerza de reserva de las Fuerzas Armadas del país que se encuentra bajo jurisdicción directa del Ministerio del Interior, por lo que están dotados de armas y con entrenamiento de corte militar.Desde hace años, Rusia ha advertido sobre la presencia de grupos neonazis y de extrema derecha en Ucrania. Por ese motivo, y por defender a las comunidades rusas de la región del Donbás, Moscú inició una operación militar especial de desnazificación y desmilitarización en suelo ucraniano el 24 de febrero de 2022.

