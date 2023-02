https://sputniknews.lat/20230228/paises-de-la-otan-criminales-de-guerra-1136262363.html

Países de la OTAN: criminales de guerra

Había que decirlo, y se dijoLos países-miembro de la OTAN son cómplices de los crímenes de guerra que perpetra el régimen de Kiev en la región de Donbas. La responsabilidad de dichos países es real, pese a decir que no intervienen en el conflicto."En las circunstancias actuales, todos los principales países de la OTAN declararon que su principal objetivo es infligirnos una derrota estratégica para que nuestro pueblo sufra, como dicen. [...] Entonces, ¿cómo no considerar sus capacidades nucleares en estas circunstancias? Sobre todo, porque están suministrando a Ucrania armas por valor de decenas de miles de millones de dólares", subrayó Putin en una entrevista que concedió a la cadena de televisión Rossiya 1.Según Putin, por ello se puede considerar la participación en los crímenes del régimen de Kiev, ya que "no se trata solo de cooperación técnico-militar. Se trata de una transferencia unilateral de este armamento, lo que significa hasta cierto punto, al menos indirectamente, complicidad en los crímenes cometidos por el régimen de Kiev, incluido el bombardeo de zonas residenciales en Novorossia y Donetsk", subrayó.OTAN: desde organizaciones terroristas, hasta organizaciones fascistas"Hay que partir del hecho de que la OTAN es mucho más de lo que aparenta públicamente. Y es que los datos que tenemos sobre el comportamiento de la OTAN desde su fundación, desde 1949 a esta parte, es que prácticamente se trata de lo que sería una organización global, de una especie de iceberg, que tiene una punta externa que es la OTAN oficial, pero que por debajo tiene ocho novenas partes tremendas, donde están desde las organizaciones terroristas, las organizaciones fascistas, la famosa red Gladio [ejércitos secretos de la OTAN], etc.", argumenta el analista.Gil de San Vicente explica que hay un libro de Daniele Ganser titulado Los ejércitos secretos de la OTAN: la operación Gladio y el terrorismo en Europa occidental, donde explica la relación de la OTAN con la matanza humana, las crecientes relaciones de la OTAN, no solamente con los aparatos políticos de los Estados, sino con partidos políticos, con políticos, con medios de difusión, y también las crecientes relaciones de la OTAN con los sistemas oficiales de educación.El analista cita el caso de que las enseñanzas curriculares "que se dan en las escuelas y sobre todo en universidades, para crear mediante las relaciones de las universidades, ciencia, conocimiento militar, y gente que acepte el militarismo".

