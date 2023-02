https://sputniknews.lat/20230228/por-que-eeuu-se-enfrenta-a-una-escasez-de-tropas-1136289958.html

¿Por qué EEUU se enfrenta a una escasez de tropas?

El Ejército de EEUU mostró en el 2022 el peor resultado de reclutamiento desde 1973, cuando cambiaron por completo del servicio de reclutamiento tradicional al de un Ejército contratado o, como se suele decir, "voluntario".La Armada y la Fuerza Aérea tienen los mismos problemas de falta de tropas. De todas las divisiones de las FFAA estadounidenses, solo el Cuerpo de Marines cumplió los objetivos, pero este es el penúltimo en términos de personal solo por delante de las Fuerzas Espaciales.Sin embargo, se intenta mantener oficialmente el número total en un nivel estable, luego de un importante descenso de más de dos millones de reclutas en 1990 a 1,4 millones en 2001, y lo mismo ocurre con los reservistas, algo que preocupa profundamente a los altos cargos militares.Ni quieren ni puedenSegún el jefe del Estado Mayor, James McConville, solo el 23% de los estadounidenses de 17 a 24 años califican. El teniente general retirado y miembro del centro de análisis de la Fundación Heritage, Thomas Spohr, atribuye esto a un estilo de vida poco saludable, ya que uno de cada cinco de entre 12 y 19 años de edad es obeso.Los jóvenes estadounidenses no están ansiosos por usar uniformes militares y solo el 9% se interesa en el servicio por contrato.Una encuesta del Pentágono en el 2022 mostró que el 57% de los jóvenes temen problemas psicológicos debido al servicio militar, casi la mitad, "piensan que se van a quebrantar", cita NBC las palabras de un militar estadounidense de alto rango.La demografía también genera su impacto, en 1995 casi la mitad de los estadounidenses tenían padres que sirvieron en las FFAA mientras que al día de hoy solo el 13% lo ha hecho, el ejemplo particular de la generación anterior es muy importante: el 79% de los actuales soldados contratados son hijos de militares.Un estudio del Instituto Ronald Reagan realizado en 2021 indica que solo el 45% de la población norteamericana confía en las Fuerzas Armadas, lo que supone un 25% menos que en 2018.Razones lógicas y no tan lógicasProblemas similares surgieron en 1999, 2005 y 2018, aunque en menor escala esto se debió a las grandes pérdidas en conflictos y a la recuperación económica. Los potenciales reclutas no querían arriesgar sus vidas y preferían profesiones menos peligrosas.Ahora la situación se acerca a una crisis económica, el enfrentamiento con Rusia y quizá con China en el futuro no estimula el deseo de servir a la patria en tales condiciones, admite James McConville a tiempo de señalar que las fuerzas militares, antes de entrar en el campo de batalla, tienen que pelear en el mercado laboral.Pero hay más factores negativos, según los expertos, las autoridades estadounidenses no se ocupan de los problemas más importantes. Thomas Spohr indica que el Pentágono presentó un plan detallado de 50 páginas para combatir el cambio climático y "quizás nos consolará el hecho de que junto con la disminución en el número y la efectividad de combate de las tropas, las emisiones de dióxido de carbono disminuirán", ironizó.El canal de televisión Fox News señala la preocupación del mando por las cuestiones de género, en particular, hubo una historia sobre el lanzamiento de un programa de capacitación para mujeres y minorías sexuales en la Academia de la Fuerza Aérea de EEUU en Colorado.Los políticos conservadores creen que esto desanima a los posibles reclutas, aunque los fracasos militares del Pentágono en Irak y Afganistán no agregan popularidad al servicio militar.Todavía no hay salida a la crisis, los expertos creen que ahora se cuestiona el tema de las Fuerzas Armadas totalmente basadas en contratos, dado que el Pentágono obviamente no está listo para reducir el número de tropas. Por lo tanto, medio siglo después del abandono del sistema de conscripción, los partidarios de su regreso reciben un argumento de peso.

