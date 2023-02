https://sputniknews.lat/20230228/que-hay-detras-del-asesinato-del-lider-indigena-eduardo-mendua-en-una-zona-ansiada-por-petroleras-1136298789.html

Qué hay detrás del asesinato del líder indígena Eduardo Mendúa en una zona ansiada por petroleras

Qué hay detrás del asesinato del líder indígena Eduardo Mendúa en una zona ansiada por petroleras

El dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) fue asesinado a balazos en su comunidad.

Eduardo Mendúa, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y su esposa fueron a cortar bananos en su chacra situada en la comunidad Kofán de Dureno, próxima a la frontera con Colombia. Allí fueron emboscados por dos encapuchados que dispararon 12 balas contra el líder del pueblo Kofán mientras su pareja logró escapar.Entre 1972 y 1992 la petrolera Texaco extrajo este recurso del territorio Kofán. Pero con su partida no terminó la afectación causada a este pueblo, así dejaron toneladas de pasivos ambientales que permanecerán por muchos años más en sus suelos y ríos, de donde las familias indígenas obtienen sus alimentos.En la última década, las petroleras estatales Petroamazonas y Petroecuador intentaron reanudar las operaciones, pero se encontraron con la resistencia de parte del pueblo Kofán. Un sector de indígenas apoya a las actividades petroleras, sobre todo porque así tendrían trabajo en las empresas, pero otro grupo, que integraba Mendúa —que además era responsable de Relaciones Internacionales de la CONAIE— se opone.En palabras de Jorge Acero, este conflicto escaló hasta llegar a los sucesos de enero pasado, cuando ambos bandos de comunarios se enfrentaron incluso con armas de fuego y dejaron un herido de bala como resultado. Apoyados por la Policía, el grupo a favor de la petrolera intentó abrir el camino para iniciar la construcción de las tres plataformas.Acero, integrante del proyecto de defensa medioambiental Amazon Frontlines, afirmó que en los últimos ocho meses el conflicto se profundizó ante los planes del Gobierno de Guillermo Lasso de extraer petróleo en esta zona de la Amazonía ecuatoriana, cercana a la frontera con Colombia."Petroecuador ha intentado ingresar para instalar tres plataformas petroleras nuevas en territorio ancestral, con 30 pozos en total más una vía de acceso al territorio", describió Acero a tiempo de recordar que desde 2018 existe una resolución de la Defensoría del Pueblo que manifiesta que en territorio Kofán fue vulnerado el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, contemplada en el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con alcance de ley en Ecuador.Un método que se repiteDe acuerdo a organizaciones indígenas y defensoras de Derechos Humanos, el caso del pueblo Kofán no es el único. En otros territorios se recurre al mismo método: dividir a las comunidades para avanzar con sus planes extractivos, ya sean mineros o petroleros.Xavier Solis es abogado y defensor de Derechos Humanos e integrante de la Fundación Alejandro Labaka, del norte amazónico ecuatoriano. Trabaja fundamentalmente en la provincia de Orellana, ubicada a 150 kilómetros de la provincia de Sucumbíos, donde habitaba Mendúa.Para él, esto implicaría "no dejar ni un territorio indígena sin explotación petrolera en la noramazonía, en Sucumbíos y Orellana. Así lo estableció uno de los primeros decretos que firmó el Gobierno de Lasso al ingresar al poder, a pesar de la resistencia de las comunidades indígenas" afiliadas a la CONAIE y otras organizaciones.El abogado subrayó que el procedimiento en todos los territorios es el mismo."Se inician procesos de división comunitaria, las empresas se acercan a los dirigentes para que acepten la instalación de las plataformas petroleras. Es un modus operandi ya establecido y similar en otras áreas extractivas", explicó.En el pueblo Kofán "un grupo se dividió, se puso a favor de la empresa petrolera". Solis comentó que esto sucede "a veces a cambio de promesas de puestos de trabajo, indemnizaciones mínimas que no corresponden a la ley, pero que a veces significan algo para los pueblos indígenas olvidados en Ecuador".En su opinión, el crimen de Mendúa "se contextualiza en que la CONAIE acaba de llamar a movilizarse en marzo próximo y rompió el diálogo con el Gobierno ecuatoriano por la falta de disposición a regular las actividades de esta empresa pública de petróleo", entre otros puntos de discrepancia.Agregó que "hay actos de corrupción que la Controlaría no investiga, se divide a las comunidades, todo bajo el pretexto de que la empresa de petróleo es pública y por consiguiente si es del Estado responde por todas las comunidades. Este argumento se contradice con el principio de responsabilidad empresarial con las comunidades".La investigaciónLa Policía y la Fiscalía llegaron a la comunidad de Mendúa, allanaron algunas viviendas y detuvieron a una persona. Según los investigadores, serían cinco los involucrados en el asesinato.El único detenido hasta el momento "habría estado ligado al transporte de estas personas que ingresaron a la comunidad para atentar contra la vida de Eduardo", señaló Acero.Precisó que para llegar a la comunidad del pueblo Kofán hay que cruzar el río Aguarico y eso evidencia que "no se puede por tierra directamente. Entonces la persona que habría facilitado el transporte está detenida".Acero describió a Mendúa como "un líder con claridad sobre la protección del territorio, sobre la necesidad de evitar que la explotación petrolera acabara con lo poco que les quedaba, como él decía".Para Solis, el asesinato "muestra la descomposición total del Estado, la falta de protección a dirigentes indígenas y defensores de derechos humanos, quienes solamente exigen el respeto a los derechos".

