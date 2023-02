https://sputniknews.lat/20230228/rara-flora-y-fauna-prolifera-en-la-zona-desmilitarizada-entre-corea-del-norte-y-del-sur--fotos-1136245972.html

Rara flora y fauna prolifera en la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y del Sur | Fotos

Rara flora y fauna prolifera en la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y del Sur | Fotos

Hace 70 años, luego del armisticio declarado para suspender las hostilidades provocadas por la Guerra de Corea, la zona desmilitarizada (DMZ, por sus siglas en... 28.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-28T00:17+0000

2023-02-28T00:17+0000

2023-02-28T00:17+0000

ciencia

sociedad

medioambiente

corea del norte

corea del sur

asia

protección animal

flora

guerra de corea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/1b/1136247031_0:87:1682:1033_1920x0_80_0_0_7035373eb59186bb18d6ddc1c13f60a2.jpg

En el marco de la conmemoración del 70 aniversario del armisticio entre las dos Coreas, Google Arts & Culture e instituciones con sede en Corea del Sur publicaron algunas imágenes de la zona neutral, donde se muestra cómo la superficie de 257 kilómetros de largo entre los dos países, rodeada de cercas y minas terrestres, se ha convertido en un refugio para la vida silvestre.Las imágenes fueron tomadas por cámaras no tripuladas instaladas por el Instituto Nacional de Ecología y muestran muchas especies de animales, entre ellos grullas, ciervos almizcleros, osos, nutrias y cabras montesas. En total, son alrededor 6.168 especies de vida silvestre de flora y fauna las que componen ese ecosistema, de los cuales el 38% se encuentra en peligro de extinción.Estas cámaras también capturaron un oso negro asiático, visto por primera vez en 20 años, de acuerdo con los investigadores: una especie que se encuentra en rápido declive debido a la destrucción de su hábitat y a la caza furtiva.Cabe agregar que el armisticio acordado en 1953 no es lo mismo que un tratado de paz, es por ello que las conversaciones de paz en 2018 dan cierta esperanza sobre la posibilidad de poner fin a la guerra y asentar una posible relación de cooperación entre Seúl y Pyongyang, como lo es el proteger de manera conjunta el santuario natural.Las imagenes se pueden encontrar en la pagina web de Google Arts & Culture en el apartado Animals Living in the DMZ.

corea del norte

corea del sur

asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, medioambiente, corea del norte, corea del sur, asia, protección animal, flora, guerra de corea