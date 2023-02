https://sputniknews.lat/20230228/rusia-investigara-intentos-de-kiev-de-usar-drones-en-tres-regiones-del-pais-1136312598.html

Rusia investigará intentos de Kiev de usar drones en tres regiones del país

Rusia investigará intentos de Kiev de usar drones en tres regiones del país

MOSCÚ (Sputnik) — El Comité de Investigación de Rusia investigará las circunstancias que rodean los intentos de Kiev de utilizar vehículos aéreos no tripulados... 28.02.2023, Sputnik Mundo

"El jefe del Comité de Investigación de Rusia encargó en el marco de la investigación de casos penales que se establezcan detalladamente todas las circunstancias de los intentos de Ucrania de utilizar drones para atacar instalaciones de infraestructura civil y de ingeniería en la provincia de Moscú, la de Krasnodar y la República de Adigueya", resalta el comunicado. El 28 de febrero, las autoridades locales de varias regiones del centro y sur de Rusia han informado sobre drones detectados en estos territorios. Algunos de ellos fueron derribados, otros provocaron daños menores, pero no se reportaron víctimas humanas.Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso confirmó frustrados intentos de Ucrania de atacar con vehículos aéreos no tripulados las infraestructuras civiles en la provincia de Krasnodar y la república de Adigueya. Además, el espacio aéreo sobre el aeropuerto Púlkovo de San Petersburgo fue cerrado por un corto tiempo tras haberse detectado un objeto volador no identificado, según los servicios de emergencia locales.

