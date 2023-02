https://sputniknews.lat/20230228/wuhan-el-covid-19-se-origino-realmente-ahi-o-es-parte-de-una-narrativa-de-eeuu-contra-china-1136265247.html

Wuhan: ¿el COVID-19 se originó realmente ahí o es parte de una narrativa de EEUU contra China?

Wuhan: ¿el COVID-19 se originó realmente ahí o es parte de una narrativa de EEUU contra China?

El gobierno de Estados Unidos afirmó que aún no existe una respuesta definitiva sobre los orígenes del COVID-19, esto después de que el 'Wall Street Journal'... 28.02.2023, Sputnik Mundo

Sin embargo, Scott Bennett, exoficial de guerra psicológica del Ejército estadounidense y analista de contraterrorismo del Departamento de Estado, declaró a Sputnik que las tácticas de la administración de Washington son cada vez más agresivas.Además, consideró que su actuar es tan tóxico que "todas las naciones que en el pasado tuvieron amistad con Estados Unidos ahora están rompiendo todo vínculo, como alguien que se aleja de un perro gruñón y rabioso a punto de morder".El Departamento de Energía de Estados Unidos y el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) han alegado que el coronavirus se propagó "a través de un accidente en un laboratorio chino", según el informe del medio estadounidense..Sin embargo, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos Jake Sullivan indicó el 26 de febrero que "si obtenemos más conocimientos o información, la compartiremos con el Congreso y la compartiremos con el pueblo estadounidense. Pero en este momento no ha surgido una respuesta definitiva de la comunidad de inteligencia sobre esta pregunta".Cambios en los medios estadounidenses sobre los orígenes del virusMientras tanto, la cobertura de los orígenes de la pandemia ha provocado mucha controversia en los principales medios de comunicación estadounidenses en los últimos tres años. Fue el entonces presidente Donald Trump quien primero intentó culpar a China por el brote de coronavirus, señalando al Instituto de Virología de Wuhan.El Gobierno chino descartó la afirmación en ese momento, con Wang Yanyi, inmunólogo y director del instituto, revelando que el sitio recibió por primera vez una muestra clínica del virus desconocido, que luego se llamó SARS-CoV-2, el 30 de diciembre de 2019.Por su parte, el encargado del tema en Estados Unidos, Anthony Fauci, rechazó la idea de que el coronavirus se creó en un laboratorio, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca celebrada el 17 de abril de 2020.Insistió en que la evidencia disponible sobre los orígenes del virus es "totalmente consistente con un salto de especie, en este caso, de un animal a un humano".Cuando el entonces secretario de Estado de EEUU Mike Pompeo afirmó en mayo de 2020 que hay "enorme" evidencia de que el virus provenía de un laboratorio de virología en Wuhan, los legisladores demócratas estadounidenses lo criticaron y le exigieron que revelara pruebas. De lo contrario, insistieron, la Administración de Trump debería dejar de exagerar sobre esa información. Los principales medios de comunicación estadounidenses ridiculizaron la teoría del laboratorio de Wuhan como una historia de conspiración, ya que no se habían presentado pruebas para corroborar las acusaciones.Vuelta en "U" con BidenSin embargo, cuando Joe Biden asumió el cargo como presidente de EEUU, los demócratas y Fauci dieron un repentino giro y pidieron una investigación sobre la supuesta versión de la filtración de laboratorio. El 11 de mayo de 2021, Fauci dijo a los legisladores estadounidenses que la posibilidad de que el virus haya escapado del laboratorio chino "ciertamente existe". Los grandes medios de comunicación y las grandes tecnológicas de EEUU siguieron el ejemplo y cambiaron su postura de cuando afirmaban que ello era una idea descabellada.El 8 de junio de 2021, un artículo del WSJ citó un estudio clasificado de mayo de 2020 realizado por el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en California, que alegaba que la hipótesis que afirmaba que el virus se filtró de un laboratorio chino en Wuhan era "plausible" y merecía una mayor investigación.El 20 de junio de 2021, Sullivan amenazó a China con el "aislamiento internacional" si no permitía una investigación "real" sobre los orígenes del virus. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China denunció la investigación y acusó a Washington de "manipulación política".El entonces portavoz de la Cancillería china, Zhao Lijian, indicó que la declaración del funcionario estadounidense era nada menos que una "amenaza flagrante", a la que China se opuso y que no aceptaría.Si Estados Unidos realmente quiere llegar al fondo del brote pandémico, continuó Zhao, debería arrojar luz sobre un informe de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) que sugiere que el coronavirus existía en los Estados Unidos ya en diciembre de 2019, y revelar la situación real del laboratorio biológico de Fort Detrick, Maryland. La Administración china también ha instado repetidamente a Washington a revelar el secreto sobre lo que está sucediendo exactamente en cientos de biolaboratorios estadounidenses en el extranjero, los cuales son supervisados por el Departamento de Defensa."Si bien estoy de acuerdo en que el virus COVID se originó en un laboratorio, sigo sin estar convencido de que el laboratorio estuviera en China", precisó a Sputnik Philip Giraldi, exjefe de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA, por su sigla inglesa) y ahora director ejecutivo del Consejo para el Interés Nacional. "El argumento de que se originó en la instalación de armas químicas y biológicas del Ejército estadounidense en Fort Detrick, Maryland, y que fue deliberadamente armado y liberado en China para debilitar la economía y el ejército de ese país es algo convincente".El historial de Gordon: ¿es alguien poco confiable?Sorprendentemente, la última "bomba" del autor del artículo del Wall Street Journal, Michael R. Gordon, no produjo ninguna evidencia de los orígenes del SARS-CoV-2 en el laboratorio chino, a pesar de que afirma que la conclusión del Departamento de Energía es el resultado de "nueva inteligencia". No obstante, funcionarios estadounidenses se negaron a dar detalles sobre "la nueva inteligencia", agregó el informe.Lo que aparentemente es más importante es que el Departamento de Energía hizo su juicio con "baja confianza". Además, en los últimos dos años la comunidad de inteligencia de Estados Unidos no ha cambiado sus puntos de vista sobre los orígenes de la pandemia.Según el informe de Gordon, solo una agencia de inteligencia, el FBI, todavía sostiene que la filtración del laboratorio fue la culpable. Mientras que cuatro agencias, junto con un panel de inteligencia nacional, insisten en que la pandemia probablemente fue el resultado de una transmisión natural. Parece que nada ha cambiado en la percepción del tema por parte de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos a pesar de esta información.Los interlocutores de Sputnik, que han monitoreado el desarrollo de las investigaciones sobre los orígenes del COVID-19 de los medios estadounidenses, señalan que el hecho de que Washington esté utilizando la teoría de la fuga del laboratorio de Wuhan es para contar con una herramienta de presión sobre Pekín."Gordon fue corresponsal de guerra y formó parte de The New York Times durante 32 años. Durante la invasión de Irak fue el único reportero de un periódico dentro de un comando terrestre aliado bajo el general Tommy Franks; y escribió sobre el supuesto programa de armas nucleares del presidente iraquí Sadam Husein en septiembre de 2002", abundó.Sorprendentemente, parece que no es la primera vez que Gordon ha causado revuelo. El 8 de septiembre de 2002, el periodista colaboró como coautor de la historia de primera plana del New York Times promocionando la idea de que Irak estaba tratando de obtener tubos de aluminio especiales para su programa de armas nucleares. La historia se basó en algunas fuentes de inteligencia y desertores iraquíes, y creó una atmósfera de tristeza y fatalidad. Según sus críticos, el artículo de Gordon fue útil para la publicidad de la intervención de la Administración del entonces presidente George W. Bush en Irak.Más tarde, sin embargo, resultó que la historia de las armas de destrucción masiva de Irak era completamente falsa y que los tubos de aluminio en realidad estaban destinados a la artillería, no a las centrifugadoras nucleares. Curiosamente, Gordon, molesto por el retiro de Estados Unidos de Irak, criticó particularmente la política en un artículo de noviembre de 2006, titulado ¿Salir de Irak ahora? No tan rápido, dicen los expertos. Según algunos informes, Gordon solía ser el "portavoz" de la facción militar estadounidense en Irak, dirigida por el general David H. Petraeus, que promovió la movilización. Algo para destacar"Creo que la mayoría de los estadounidenses que están siguiendo la historia del COVID-19 después de todo este tiempo son muy escépticos de cualquier cosa que diga la Casa Blanca relacionada con el tema. La primera prioridad del gobierno es, después de todo, protegerse a sí mismo y bien podría estar mintiendo, al igual que está mintiendo sobre Nord Stream", señaló Giraldi.El tiempo de Gordon merece especial atención. Publicó su nuevo artículo de laboratorio de Wuhan exactamente en el momento en que China hizo públicas sus propuestas de paz para Ucrania. Además, las intenciones de vender una historia sobre Wuhan y el COVID-19 coinciden con una serie de señalamientos sobre el papel del equipo de Biden en el sabotaje de Nord Stream por el periodista ganador del Premio Pulitzer Seymour Hersh, quien supuestamente aún no ha terminado con sus pesquisas.La investigación del Ministerio de Defensa ruso sobre los experimentos del Pentágono con virus mortales y patógenos peligrosos en Ucrania y el espacio postsoviético también está en marcha. De hecho, parece que Washington tiene mucho que responder.

