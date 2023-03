https://sputniknews.lat/20230301/alberto-fernandez-reivindica-pedido-de-juicio-politico-de-miembros-de-la-corte-suprema-1136343756.html

Alberto Fernández reivindica el pedido de juicio político de miembros de la Corte Suprema

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto Fernández, defendió la decisión de su Gobierno de promover ante la Cámara de Diputados un pedido... 01.03.2023, Sputnik Mundo

En uno de los momentos más convulsos de su intervención, el presidente criticó la decisión de la Corte Suprema de conceder una medida cautelar dictada el 21 de diciembre que amplía de 1,4 al 2,95 el porcentaje de unos impuestos que el Estado debe transferir a la capital, denominados fondos coparticipables. En medio de los gritos de diputados opositores, el mandatario, que encabezó ante la Cámara de Diputados un pedido de juicio político para los cuatro miembros del máximo tribunal del país, señaló que la ciudad de Buenos Aires, un distrito autónomo que es el más rico del país, no es parte de una ley convenio que establece la distribución de los impuestos coparticipables. La capital argentina, entonces, "no tiene derecho sobre esos recursos, debe recibirlos del Estado nacional cuando este le transfiere un servicio que hasta ese momento prestaba; esa decisión es parte de la gestión administradora del Poder Ejecutivo, y no puede ser sustituida por otro poder de la República", enfatizó ante la ovación de los legisladores oficialistas, que se pusieron de pie. "La intromisión de la justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible, excede sus facultades, olvida las reglas fijadas que reconoce cuestión políticas no judiciables y pone en riesgo la lógica redistributiva de la ley de coparticipación causando un severo daño a las cuentas públicas del Estado", profundizó. Tras haber intervenido la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) al inicio de su gestión, Fernández aseguró que en el país el "espionaje interno ya no existe". El mandatario reiteró que se revise el desempeño de los magistrados de la Corte Suprema, ya que "las disputas palaciegas desatadas en la sede del más alto tribunal del país por controlar los recursos económicos acaban desatando abusos inadmisibles". La actual gestión terminará su mandato en diciembre de 2023.

