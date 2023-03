AMLO invita a Elon Musk a México: está interesado en el litio y en el Tren Maya

"No podríamos igualar los subsidios en EEUU para plantas de baterías y carros eléctricos porque son de miles de millones de dólares, no solo no pagan impuestos sino que el Gobierno les da un subsidio por cada automóvil, entonces eso no lo podríamos hacer, pero de ahí salen las otras ventajas que no tienen ellos, como la fuerza de trabajo y otras cosas", aseveró.