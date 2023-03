https://sputniknews.lat/20230301/cambiar-el-1-de-mayo-las-elecciones-amenazan-al-tradicional-feriado-en-paraguay-1136306139.html

¿Cambiar el 1 de Mayo? Las elecciones amenazan al tradicional feriado en Paraguay

¿Cambiar el 1 de Mayo? Las elecciones amenazan al tradicional feriado en Paraguay

El calendario electoral determinó que los paraguayos deban elegir a su próximo presidente un 30 de abril, en vísperas del feriado por el Día del Trabajador... 01.03.2023, Sputnik Mundo

Los paraguayos concurrirán a las urnas el domingo 30 de abril para elegir a un nuevo presidente para el periodo 2023-2028 y elegir 45 senadores, 80 diputados, 17 gobernadores y 17 juntas departamentales.Mientras los candidatos encaran el tramo final de la campaña —el colorado Santiago Peña y el liberal Efraín Alegre son los principales contendientes— algunos dirigentes políticos ponen el foco en algo que muchos otros no tuvieron en cuenta: los comicios se darán en la víspera del 1 de mayo, uno de los feriados más importantes del calendario.Sebastián García, representante del Partido Patria Querida (centro), decidió presentar ante el Parlamento un proyecto de ley con la única intención de modificar legalmente el feriado por el Día Internacional del Trabajador. La iniciativa propone que no se conmemora el 1 de mayo como en todo el mundo sino que, por esta vez, se traslade al 8 de mayo.García considera que los tradicionales festejos del 1 de Mayo, una fecha en que los trabajadores paraguayos aprovechan para hacer asados y reunirse con amigos y familiares, podrían verse perjudicados por la veda electoral, que prohíbe las aglomeraciones en espacios públicos y sitios a menos de 200 metros de locales de votación, la organización de espectáculos públicos y la venta de bebidas alcohólicas.En la misma línea, el diputado consideró que los comicios también pueden conspirar para que las familias paraguayas aprovechen el feriado del Día del Trabajador para hacer turismo dentro del país. Posponer el feriado podría facilitar que las familias puedan tomarse vacaciones o que la decisión de hacer turismo no desincentive la votación.La propuesta no fue bien recibida por los empresarios paraguayos. Enrique Duarte, titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), calificó la propuesta como "una medida política y de desesperación", durante la emisión del programa matinal Arriba hoy del canal GEN/Nación Media.El líder gremial consideró que la propuesta no tiene razón de ser y recordó que Paraguay vivió un debate similar el 18 de diciembre, cuando los paraguayos tuvieron que votar en las internas de los partidos políticos el mismo día en que se disputaba la final de la Copa del Mundo de Fútbol de la FIFA en Catar. En esa oportunidad ya se vaticinaba que el evento deportivo iría en desmedro del caudal electoral, algo que finalmente no se concretó."Particularmente me parece una medida sin sentido. No creo que tengamos que mudar el feriado por la experiencia de la final del Mundial y qué pasa si al día siguiente hay un partido de fútbol, no creo que haya motivo alguno para pasar el feriado", afirmó el presidente de la UIP en declaraciones publicadas por el medio paraguayo La Nación.Peña y Alegre, cara a caraSon 13 las candidaturas que pugnarán por la Presidencia de la República en los comicios del 30 de abril. Las encuestas vaticinan una ajustada elección entre el exministro de Economía, Santiago Peña, del oficialista Partido Colorado, y el exsenador y exministro de Obras Públicas, Efraín Alegre, que encabeza la Concertación para un Nuevo Paraguay.El sistema electoral paraguayo no dispone de la herramienta del balotaje o segunda vuelta electoral para dirimir entre las dos primeras mayorías electorales, por lo que la primera mayoría simple se impondrá como la nueva fórmula presidencial para el periodo comprendido entre 2023 y 2028.Las últimas encuestas avizoran una leve ventaja de poco más de tres puntos para Alegre por sobre Peña. La consultora GEO le dio, en un sondeo publicado el 20 de febrero, un 38,9% a Alegre y un 35,2% para Peña, mientras la última encuesta de la consultora Datos del 24 de febrero ubica a Efraín Alegre con 33,6% y a Peña con 30,5%.

