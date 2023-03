https://sputniknews.lat/20230301/casa-blanca-o-geriatrico-1136306537.html

¿Casa Blanca o geriátrico?

¿Casa Blanca o geriátrico?

Joe Biden podría dejar de ser presidente de EEUU a la 'temprana' edad de 86 años. Así lo ha confirmado la primera dama, Jill Biden, en dos entrevistas... 01.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-01T06:00+0000

2023-03-01T06:00+0000

2023-03-01T06:00+0000

qué pasa

eeuu

joe biden

reelección

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/1c/1136306391_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_d226905be3fabddcc773aefffe250b90.jpg

¿Casa Blanca o geriátrico? ¿Casa Blanca o geriátrico?

'Highlander' Biden: se presentará a las presidenciales de 2024Entre una mezcla de 'Highlander', y Boy Scout de la tercera edad, para sustentar la posible carrera a la reelección de su marido, Jill Biden lanzó una serie de preguntas retóricas: "¿Cuántos jóvenes de 30 años podrían viajar a Polonia, subirse al tren? ¿Ir nueve horas más, ir a Ucrania, reunirse con el presidente [Volodímir] Zelenski?. Entonces, mira al hombre. Mira lo que está haciendo. Mira lo que sigue haciendo todos los días".Bueno, de lo que no habló Jill Biden es las siestas infinitas que se pega su marido en muchos foros; que muchas veces les da la mano a amigos invisibles; que se dirige a personas que han muerto, como si estuvieran presentes en la sala en la que se encuentra en determinado momento, por no mencionar los tropezones constantes que tiene al subir las escaleras del avión presidencial. Sólo por mencionar algunas cosas.Ojos bien abiertosPor supuesto que hay gente que se da cuenta de todo esto, y entre ellos, está Ronny Jackson, quien fue médico de cabecera de los inquilinos de la Casa Blanca entre los años 2013-2018, y actual miembro republicano de la Cámara de Representantes de EEUU.Ronny Jackson lanzó un dardo demoledor en su cuenta de Twitter: "Es ATERRADOR para nuestro país que Biden sea nuestro comandante en jefe. No sabe dónde está la mitad del tiempo, y cada día nos acerca a una guerra total con Rusia y China. ¡¡Su declive cognitivo hará que la gente MUERA!!Y como si fuera una bomba de racimo, Jackson volvió a lanzar otro ataque desde la red de Elon Musk: "Nunca hemos tenido un presidente con tantos escándalos sucediendo a la vez. Una frontera totalmente abierta, permitiendo el espionaje chino, y documentos clasificados no protegidos encontrados por todas partes. Inaceptable. Biden necesita renunciar inmediatamente y ¡no ser visto nunca más en público!"."En segundo lugar, estaríamos ante una falta de ideas, en este contexto, y ante una política continuista, en el sentido de que las fuerzas que están detrás de Joe Biden, que como todos sabemos, los EEUU no es un régimen personalista en el sentido de que todo pasa por el presidente, sino que hay toda una serie de lobbies, toda una serie de entramados que el presidente coordina, pero que al mismo tiempo, si un presidente continúa esos planes sin ningún tipo de problemas en una Administración u otra, en este caso denotaría el interés de continuar con la política de Joe Biden, que es una continuación de la política de [Barack] Obama", concluye Koldo Salazar.

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

eeuu, joe biden, reelección, аудио