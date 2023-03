https://sputniknews.lat/20230301/eeuu-dice-que-ya-no-necesita-consentimiento-de-afganistan-para-usar-la-fuerza-militar-1136351972.html

EEUU dice que ya no necesita consentimiento de Kabul para usar la fuerza militar en Afganistán

EEUU dice que ya no necesita consentimiento de Kabul para usar la fuerza militar en Afganistán

WASHINGTON (Sputnik) — El Gobierno de Estados Unidos afirmó el 1 de marzo que ya no dependerá del consentimiento de Afganistán para usar la fuerza militar en...

"Como cuestión de derecho internacional, el consentimiento de la nación anfitriona proporcionó una base para las operaciones antiterroristas en Afganistán antes de la retirada de las Fuerzas estadounidenses. Ante las circunstancias cambiantes asociadas con ese retiro, Estados Unidos no tiene intención de confiar en el consentimiento proporcionado previamente", dijo la Casa Blanca en un informe. El reporte precisa que, ante la duda de que Kabul brinde su consentimiento, Washington tiene el derecho inherente de usar la fuerza necesaria y proporcionada en defensa propia en la medida en que Afganistán no quiera o no pueda enfrentar las amenazas que emanan de su territorio hacia Estados Unidos.Tras la decisión de retirarse de Afganistán, el presidente Joe Biden dijo que Washington sigue preparado para usar la fuerza contra las amenazas terroristas en esa nación de ser necesario.

