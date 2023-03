https://sputniknews.lat/20230301/eeuu-insiste-en-el-origen-chino-del-coronavirus-ahora-el-fbi-da-su-teoria-1136317198.html

EEUU insiste en el origen chino del coronavirus: ahora el FBI da su teoría

El director del FBI, Christopher Wray, declaró en entrevista para la cadena Fox News que existe la posibilidad de que la pandemia de SARS-CoV-2 se inició por una filtración ocurrida en el Laboratorio de Virología de Wuhan, tal como sugirió un día antes el Departamento de Energía de Estados Unidos.China ha negado tener información sobre esta hipótesis, mientras que en Estados Unidos se difunde en los círculos gubernamentales la teoría de la filtración a pesar de que, durante la Administración Trump, esto se consideraba una teoría de la conspiración.Las acusaciones de Washington contra Pekín aumentaron luego de que el diario The Wall Street Journal publicó un informe del Departamento de Energía que consideraba "muy probable" el origen artificial del COVID-19, y en un contexto en el que las relaciones bilaterales se encuentran tensas por el conflicto en Ucrania y el tema de los supuestos globos de espionaje chinos.Poco después, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, aclaró que aún no se tenía "una respuesta definitiva", pero se seguían investigando.El pasado mes de junio, Jeffrey Sachs, exdirector del comité especial para investigar el origen del COVID-19 de la revista científica The Lancet, afirmó que había elementos suficientes para considerar que la pandemia surgió precisamente de una fuga ocurrida en un laboratorio financiado por Estados Unidos. En septiembre de 2021, Sachs disolvió la comisión sobre COVID-19 de la revista The Lancet, ya que muchos de sus miembros tenían un conflicto de interés con la organización EcoHealth Alliances, la cual usó fondos estadounidenses para investigar sobre el coronavirus de murciélagos en Wuhan, China.EcoHealth Alliance, organización sin fines de lucro con sede en Nueva York, utilizó fondos estadounidenses para investigar los coronavirus en murciélagos junto con el Instituto de Virología de Wuhan, según información de The Wall Street Journal.

