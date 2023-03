https://sputniknews.lat/20230301/el-parlamento-de-finlandia-aprueba-proyecto-de-ley-para-la-adhesion-a-la-otan-1136332566.html

El Parlamento de Finlandia aprueba proyecto de ley para la adhesión a la OTAN

HELSINKI (Sputnik) — Los diputados de Finlandia avalaron este miércoles un proyecto de ley que ratifica la solicitud de la futura entrada del país en la OTAN... 01.03.2023

La normativa fue aprobada con 184 votos y una abstención. Siete legisladores estuvieron ausentes.Para que el documento entre en vigor debe aún ser promulgado por el presidente de ese país, Sauli Niinisto.Lo cierto es que Finlandia no puede incorporarse a la OTAN sin el visto bueno de los 30 Estados miembros del bloque bélico y hasta la fecha Hungría y Turquía no han ratificado la solicitud del país nórdico.Suecia, otro pretendiente al ingreso en la organización militar, también está en el aire debido a Hungría y Turquía.Tras el comienzo de la operación especial de Rusia en Ucrania el 24 de febrero de 2022, Finlandia y Suecia entregaron el 18 de mayo de 2022 las solicitudes de su ingreso en la OTAN al secretario general de ese bloque.Ankara primero bloqueó esas solicitudes, pero el 29 de junio Finlandia, Suecia y Turquía firmaron un memorando en materia de seguridad, en el que se toman en consideración las preocupaciones turcas.Además, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció el 1 de febrero que su país, actualmente no considera de manera positiva la solicitud de Suecia sobre su adhesión a la OTAN.En particular, eso se debe a los recientes actos de profanación del Corán en el país nórdico realizados por el ultraderechista danés Rasmus Paludan.

