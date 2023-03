https://sputniknews.lat/20230301/el-presidente-argentino-defiende-su-gestion-en-ultima-intervencion-ante-asamblea-legislativa-1136344263.html

El presidente argentino defiende su gestión en última intervención ante Asamblea Legislativa

El presidente argentino defiende su gestión en última intervención ante Asamblea Legislativa

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto Fernández, presumió que la economía argentina crecerá durante tres años consecutivos, incluido...

américa latina

argentina

alberto fernández

Al abordar la situación económica, el jefe de Estado destacó que el PIB creciera 10,3% en 2021 y 5,4% en 2022. Ante la perspectiva de que también 2023 seguirá el mismo rumbo, "seremos unos de los países que más haya crecido en el mundo, serán tres años consecutivos de crecimiento de nuestro PIB, algo que no sucedía desde 2008", ponderó Fernández. En esos términos, en 2022 la actividad industrial también aumentó 5,4% interanual y encadenó 15 subidas consecutivas, observó Fernández. En términos con el programa marcado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar un préstamo de 44.000 millones de dólares tomado por la gestión anterior, el déficit fiscal en 2022 fue de 2,4%, señaló el presidente. En este marco, el gobernante prometió cumplir con estas pautas sin generar incrementos en los niveles de pobreza o frenos en el proceso de crecimiento. "El equilibrio fiscal debe ser nuestro horizonte", aseguró.Otra prioridad de su gestión será la de aumentar las exportaciones, después de que 2022 cerrara con un superávit comercial de 6.923 millones de dólares. Fernández reinvidica ante la asamblea legislativa los 40 años de democracia que cumple el paísEn su discurso para dejar inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias del parlamento, el jefe de Estado comenzó su discurso recordando que el país cumple este año su 40 aniversario en democracia, tras la última dictadura (1976-1983). En ese marco, el jefe de Estado pidió un aplauso para todos los dirigentes sociales, gremiales, políticos y de entidades humanitarias "que construyeron los denominadores comunes que hicieron posible la democracia", y sostuvo que la democracia "es un logro colectivo que es de todo el pueblo argentino". Al definirlo como "uno de los episodios más desgraciados vividos en estos 40 años", Fernández se refirió al intento de asesinato del 1 de septiembre de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Al respecto, el presidente pidió a la justicia que profundice la investigación, juzgue y condena a los responsables de la tentativa de magnicidio, "y que actúe con la misma premura con la que archiva causas en las que jueves, fiscales o empresarios poderosos asoman como imputados". Inauguración de gasoducto estratégico a mediados de este añoEl presidente de Argentina afirmó también que el Gobierno inaugurará el gasoducto estratégico que conectará la formación rocosa de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén (suroeste), "a mediados de este año". Este proyecto, que permitirá desarrollar la segunda reserva no convencional mundial de gas y la cuarta de petróleo, es "la obra de transporte de gas más importante de las últimas cuatro décadas", sostuvo Fernández. Durante su gestión, se intervinieron 2.500 kilómetros de vías y se reactivaron 17 ramales ferroviario, además de conectar 66 localidades con trenes de cargas y pasajeros, enumeró el mandatario. El Gobierno argentino también lanzará la licitación pública para la construcción de la vía navegable Canal Magdalena, que permitirá la salida al mar desde puertos fluviales El presidente valoró que la obra de dragado "le brindará a la provincia de Buenos Aires (este) la posibilidad de exportar su producción". Resaltó que su Ejecutivo también se abocará al desarrollo de la Hidrovía, un corredor de agua natural de más de 3.400 kilómetros por la que navega el 80% del comercio exterior de Argentina, la totalidad del de Paraguay y parte del de Brasil, y que impacta "en 4.500 buques oceánicos al año". Se concluyeron más de 3.000 obras públicas de las 5.800 en ejecuciónEl jefe de Estado destacó que, desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2019, se concluyeron más de 3.000 obras públicas de las 5.800 en ejecución, y que además se han construido durante este período casi 100.000 viviendas. En paralelo, el empleo creció 4,1% desde diciembre de 2019, con casi 500.000 puestos de trabajo registrados y más de un millón de trabajos en la economía informal, de manera que en 21 de los 24 distritos del país hay pleno empleo. En el orden social, el mandatario destacó que 270.925 mujeres en situación de violencia de género accedieron a programa de apoyo económico y psicológico llamado Acompañar. Respecto a la lucha contra la emergencia climática, Fernández señaló que en 2022 se crearon dos nuevos parques nacionales, además de ampliar la superficie de los existentes. En ese sentido, reclamó al Congreso al sanción de una Ley de Humedales, la Ley de Envases y de Bienestar Animal para reconvertir zoológicos y acuarios. La mortalidad infantil es más baja de su historiaEn el área de salud, Argentina alcanzó el índice de mortalidad infantil más bajo de su historia, 8 por cada mil, gracias a iniciativas del Gobierno como la Ley de los 1.000 días, que garantiza el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, presumió Fernández. Gracias a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sancionada en diciembre 2020, en 2021 descendió un 40% en la mortalidad materna por embarazos terminados en aborto, añadió. También rescató la Estrategia Federal de Abordaje Integral de la Salud Mental para facilitar la detección temprana de padecimientos de este tipo. En una parte de su discurso, el mandatario fue crítico al señalar que en el país persiste "un sistema de concentración de medios que expresan intereses opositores al Gobierno que ocultan o tergiversan información a sus lectores". Fernández reivindica pedido de juicio político de miembros de la Corte SupremaEn uno de los momentos más convulsos de su intervención, el presidente criticó la decisión de la Corte Suprema de conceder una medida cautelar dictada el 21 de diciembre que amplía de 1,4 al 2,95 el porcentaje de unos impuestos que el Estado debe transferir a la capital, denominados fondos coparticipables. Alberto Fernández defendió la decisión de su Gobierno de promover ante la Cámara de Diputados un pedido de juicio político a los cuatro miembros del máximo tribunal del país por interferir en el reparto de impuestos."Atentan contra la Constitución los que se extralimitan en sus competencias y desconocen las competencias del Poder Ejecutivo y Legislativo, olvidando que la mentada separación de poderes rige en toda la república", evaluó el mandatario al inaugurar este miércoles el 141º período de sesiones ordinarias del Congreso.En medio de los gritos de diputados opositores, el mandatario señaló que la ciudad de Buenos Aires, un distrito autónomo que es el más rico del país, no es parte de una ley convenio que establece la distribución de los impuestos coparticipables.La actual gestión terminará su mandato en diciembre de 2023.

argentina

