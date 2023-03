https://sputniknews.lat/20230301/manifestacion-historica-en-madrid-por-el-descontento-con-las-condiciones-laborales-en-la-sanidad-1136321096.html

Manifestación "histórica" en Madrid por el descontento con las condiciones laborales en la Sanidad

Manifestación "histórica" en Madrid por el descontento con las condiciones laborales en la Sanidad

Miles de personas salieron a las calles de Madrid para exigir incrementos salariales y la creación de una mesa de negociación con el Gobierno. Esto sucede... 01.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-01T11:20+0000

2023-03-01T11:20+0000

2023-03-01T11:25+0000

españa

💗 salud

madrid

europa

protestas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/01/1136322156_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_75818f4ee08795582d949192ff785536.jpg

Los médicos de hospitales y de atención primaria protestan juntos en una marcha desde las oficinas de recursos humanos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), en la calle Sagasta, hasta la sede del Ejecutivo autonómico, en la Puerta del Sol. Una manifestación que los sindicatos ya calificaron como "histórica" por concentrar a sanitarios de diferentes ámbitos con el mismo objetivo.Por su parte, la Consejería de Sanidad ya elevó en 55 millones de euros el presupuesto para mejorar las condiciones, con un complemento por población atendida y categoría deficitaria de 400 euros mensuales. También un plus de 380 euros para el turno fijo de tarde, con el objetivo de incentivar la cobertura de plazas en esa franja horaria, más 50 euros por hora para aquellos que prolonguen su jornada laboral.No obstante, desde el comité de huelga liderado por la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) afirmaron que el complemento de 400 euros ofertado va en detrimento de otro similar, ya en marcha, por el sistema de las tarjetas sanitarias atendidas. Agregaron que los incrementos de 50 euros por hora no son ninguna novedad y existen desde 2019.El 28 de febrero, el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, se reunió por primera vez con los médicos desde el inicio de la crisis sanitaria en el país, tras ausentarse en los doce encuentros celebrados hasta la fecha con el comité de huelga. En la reunión se debatieron algunas de las reclamaciones de los médicos, como la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales. En palabras de los sindicatos a través de un comunicado, La Consejería de Sanidad se comprometió a que todos los profesionales que aprobaran la oferta pública de empleo de 2018 se incorporen antes de este verano. Sin embargo, los trabajadores sanitarios mantienen las movilizaciones convocadas para los próximos días por no haber recibido ninguna garantía por escrito.No es la primera manifestación en el país. El 12 de febrero, miles de trabajadores de salud salieron a las calles de Madrid para defender la sanidad pública y protestar contra el "desmantelamiento" de la Atención Primaria que, a su juicio, está llevando a cabo el Gobierno de regional de Isabel Díaz Ayuso."Estamos listos para defender la sanidad pública, para que una vez más se oigan nuestras reivindicaciones por las calles de Madrid ante la pésima gestión del Gobierno de Ayuso", anunciaron a Público los representantes del Sindicato de Enfermería de Madrid.Madrid no es la única comunidad en el país con este problema. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana sigue siendo la de ganar tiempo dando largas a un colectivo que, lejos de atender sus demandas, se le continúa despachando sin comprometerse a nada en concreto.

https://sputniknews.lat/20230130/cada-vez-mas-espanoles-se-ven-obligados-a-recurrir-a-la-sanidad-privada-por-la-crisis-sanitaria-1135180522.html

https://sputniknews.lat/20230112/el-sistema-sanitario-de-europa-atraviesa-una-grave-crisis-1134578794.html

madrid

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💗 salud, madrid, europa, protestas