https://sputniknews.lat/20230301/quiere-un-recibo-con-su-compra-hallazgo-arqueologico-de-hace-2500-anos-en-israel-1136342848.html

¿Quiere un recibo con su compra? Hallazgo arqueológico de hace 2.500 años en Israel

¿Quiere un recibo con su compra? Hallazgo arqueológico de hace 2.500 años en Israel

TEL AVIV (Sputnik) — Un excursionista encontró un posible recibo inscrito en un fragmento de cerámica con el nombre del rey persa Darío el Grande, de hace dos... 01.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-01T17:40+0000

2023-03-01T17:40+0000

2023-03-01T17:40+0000

ciencia

israel

oriente medio

🎭 arte y cultura

arqueología

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/01/1136343425_0:38:822:500_1920x0_80_0_0_50e3ac13143d358125b1c59d68dc9a48.jpg

El ostracón tiene una inscripción en arameo que dice "Año 24 de Darío", que data del 498 a.C., según el comunicado oficial de la Autoridad de Antigüedades de Israel (AAI). Darío I reinó entre 522 y 486 a. C., tiempo durante el cual el Imperio persa aqueménida creció rápidamente hasta abarcar una gran parte del mundo antiguo. Pero nunca se había encontrado evidencia escrita del reinado de Darío en Israel. Hasta ahora. Personaje bíblico incluido Para los israelíes es aún más relevante el descubrimiento porque Darío el Grande era el padre del rey Asuero, quien es considerado uno de los personajes centrales de la historia bíblica de Purim que se relata en el Libro de Ester. En él, el rey Asuero lleva el nombre de Ajashverosh, y es el malo del cuento. Y, quién sabe si por casualidad o no, el descubrimiento se desvela una semana antes de la celebración de la festividad de Purim. El sitio del hallazgo, la antigua ciudad de Lajish, era una urbe próspera y un importante centro administrativo hace dos milenios y medio. Por eso se cree que la inscripción es un recibo de los bienes recibidos o enviados. El excursionista Levy, quien es asesor de medios internacionales del presidente israelí, Isaac Herzog, tras recoger la piedra con extrañas marcas informó a la AAI, si bien contó que su hallazgo fue recibido con escepticismo inicial por parte de los expertos. Saar Ganor de la IAA, que supervisa las excavaciones en Tel Lajish, tomó el fragmento de cerámica para someterlo a las pruebas pertinentes y unas semanas más tarde, tras múltiples escaneos, llamó a Levy y le dijo que creía que el fragmento de cerámica era auténtico. Floreciente ciudad cananea El Libro de Ester, que los judíos leen en la festividad de Purim, cuenta la historia de la corte de Ajashverosh cuando los judíos de Persia fueron amenazados por los planes destructivos del principal asesor de Ajashverosh, Amán. La reina Ester y su tío Mordejai usaron su influencia con el rey para desbaratar los planes de Amán y salvar al pueblo judío, y la festividad, a menudo, se celebra en la actualidad con disfraces elaborados y consumo de alcohol. Levy encontró el ostracón en los restos del edificio de la administración real persa en Tel Lajish, que fue excavado por primera vez en 1930 y ha albergado a cientos de arqueólogos a lo largo de las décadas. Los arqueólogos creen que el ostracón pudo haber sido una nota administrativa, como un recibo de mercancías o de su envío. La ciudad estaba en la provincia de Edom, el Deuteronomio 1:7 la describe como la provincia "más allá del río" del antiguo Imperio Persa. Lajish fue una floreciente ciudad cananea en el segundo milenio a. C. y la segunda ciudad más importante del Reino de Judá después de Jerusalén. La localidad ocupa un lugar destacado en el Antiguo y Nuevo Testamento, como escenario de batallas importantes. En el año 701 d. C., el ejército asirio construyó una enorme rampa para capturar la ciudad que los visitantes aún hoy pueden escalar y, con suerte, tal vez encontrar un tesoro arqueológico como el que halló el excursionista Levy, que, según él mismo describió: "lo encontré ahí mismo, en la rampa, bajo las narices de todo el mundo".

https://sputniknews.lat/20230228/hallan-cimientos-de-templos-antiguos-en-el-recinto-de-una-catedral-del-kremlin-de-moscu-1136292679.html

https://sputniknews.lat/20230226/cientificos-revelan-el-posible-objetivo-del-agujero-cuadrado-de-un-craneo-de-hace-3500-anos--foto-1136211716.html

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Rosa Bronstein

Rosa Bronstein

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rosa Bronstein

israel, oriente medio, 🎭 arte y cultura, arqueología