Rusia: fin de los tratados con el Consejo de Europa

Rusia: fin de los tratados con el Consejo de Europa

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, promulgó la ley que lo rige. Inauguran en Moscú una línea circular del metro de 70 km, la más larga del mundo. Caracas...

octavo mandamiento

rusia

consejo de europa

moscú

metro

venezuela

Putin promulga la ley que pone fin a tratados del Consejo de Europa con respecto a RusiaYa es oficial. La ley por la que los tratados internacionales del Consejo de Europa dejarán de aplicarse a Rusia, ha sido firmada por el presidente, Vladímir Putin, algo publicado este martes en el portal oficial ruso de información jurídica. La ley se refiere, en particular, a la Convención Europea de Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo y la Carta del Consejo de Europa.Inaugurada la Gran Línea Circular del metro de MoscúNadie va a dudar que el transporte público más cómodo y rápido en Moscú es el metro. Este miércoles 1 de marzo, la primera jornada calendario de la primavera, no pudo haber un regalo mejor para los habitantes y huéspedes de la capital rusa, que la inauguración de una nueva línea circular del subterráneo de Moscú, la más larga del mundo.Al participar del evento por videoconferencia, Vladímir Putin dijo: "Queridos amigos, hoy abrimos 9 estaciones de la Gran Línea Circular del metro de Moscú, lo que supone la finalización de la construcción de la tercera etapa de este proyecto de gran envergadura. El alcalde, Serguéi Sobianin, me ha mantenido informado de la marcha de la obra, y hoy constatamos que la nueva línea se pone en funcionamiento por completo y puede utilizarse al cien por ciento de sus capacidades. Felicito a los moscovitas y los habitantes de la provincia de Moscú con este magno evento".Moscú y Caracas subrayan la inquebrantable amistad entre las dos nacionesRusia y Venezuela reiteran su inquebrantable amistad y cooperación estratégica en el marco de consultas sobre seguridad llevadas a cabo en Caracas. En el evento, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev, quien encabezó la delegación rusa, señaló cómo Occidente trata de imponer una sola manera de mirar el mundo utilizando el chantaje y la amenaza contra los aliados de Rusia, al enfatizar que Caracas sigue siendo un socio importante de Moscú en muchos ámbitos.A respecto, Francisco González, especialista en sistemas de integración y coordinador del instituto en integración regional dijo que "es necesario ver la evolución de las relaciones históricas de Venezuela y Rusia […] porque es a partir de la construcción de ese sistema un mundo alternativo de paz, lo que genera el desmoronamiento de EEUU en la región. […] Retomando las ideas de Francisco de Miranda, que fue prócer de la independencia y estuvo en Rusia […] entonces son lazos de más de 200 años de relación entre Rusia y Venezuela".Lula restablece el Consejo Nacional de Seguridad AlimentariaComo parte de su política de lucha contra el hambre, el presidente brasileño, Luiz Inacio "Lula" Da Silva, decretó la reapertura del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria. El organismo había sido cerrado al inicio de la Administración Bolsonaro, en cuyo período el porcentaje de brasileños con algún grado de inseguridad alimenticia llegó al 58,7%.Lula también anunció que la semana próxima presentará una ley que garantice el pago del mismo salario a hombres y mujeres que cumplan la misma función. Al respecto, Catia Grisa, profesora brasileña de Desarrollo Rural en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, dijo que "con los gobiernos de Lula y Dilma, el Consejo Nacional ha ganado un espacio y una dimensión política e institucional muy importante. Y este Consejo [...] tiene un papel muy importante en el monitoreo, proposición y ajuste en las políticas de seguridad alimentaria en Brasil".Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

