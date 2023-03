https://sputniknews.lat/20230301/rusia-notifico-a-eeuu-sobre-la-suspension-de-su-participacion-en-el-start-iii-1136337255.html

Rusia notificó a EEUU sobre la suspensión de su participación en el START III

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia entregó a Estados Unidos el 28 de febrero la notificación oficial sobre la suspensión de la participación de Moscú en el Tratado START... 01.03.2023, Sputnik Mundo

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó el 28 de febrero la ley sobre la suspensión de la participación de Rusia en el Tratado de Reducción de Arsenales Estratégicos Ofensivos. El 21 de febrero, Putin, en su mensaje anual a la Asamblea Federal, anunció que Rusia suspende la participación en el Tratado START III, subrayando que el país no abandona este Tratado. Dijo que antes de retomar los debates, Moscú debe comprender "qué pretenden países como Francia y el Reino Unido y cómo se considerarán sus arsenales estratégicos, es decir el potencial ofensivo sumario de la Alianza Atlántica". Al referirse a la noticia de que EEUU presentó cierto plan sobre inspecciones en el marco del START III, Riabkov dijo que esa iniciativa llegó demasiado tarde y que la decisión de Moscú ya no puede revisarse. Al responder a la pregunta sobre la posibilidad de contactar con representantes de Estados Unidos en Ginebra, en el marco de la conferencia para el desarme, el diplomático señaló que en Moscú están preparados para debatir cualesquiera asuntos, pero eso no cambiará la situación en torno al START III, "al menos mientras que la parte estadounidense no renuncie a su política hostil hacia Rusia, sobre todo en lo relativo a los sucesos en Ucrania y en su entorno", recalcó. Los contactos con el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, en el marco de la reunión del G20 en Nueva Delhi no están previstos, dijo a Sputnik, al contestar a tal pregunta.

